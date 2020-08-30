بسام الشماع: رواية "كفاح طيبة" لـ نجيب محفوظ مليئة بالأخطاء التاريخية

الأحد 30/أغسطس/2020 - 09:17 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور بسام الشماع، الحبير الأثري، إن هناك بوستر لعمل فني يجسد رواية "كفاح طيبة" لنجيب محفوظ، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يحمل نصف وجه الملك تحتمس الثالث، ومكتوب عليه خطأ الملك أحمس.

وتابع "الشماع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن وزارة التربية والتعليم منعت تدريس هذه الرواية في المدارس بسبب وجود بها أخطاء تاريخية تقترب إلى التشويه، لافتًا إلى أن الراوية تتحدث بأن الهكسوس احتلوا مصر، وهذا غير صحيح، معقبًا: "الهكسوس ما احتلوش إلا شمال مصر فقط "


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يعد متحف الأديب العالمي نجيب محفوظ من المتاحف الهامة التي افتتحت خلال عام 2019، وتوثق لسيرة أديب نوبل، حيث يضم المتحف طابقين الأول ويضم عدد من المكتبات منها مكتبةعامة، مكتبة النقد الأدبي، مكتبة الفنون والآداب، مؤلفات نجيب محفوظ، مكتبة سمعبصرية وتضم عدد من المؤلفات بصيغة pdf، بالاضافة لمكتبة للطفل.

أما الطابق الثاني ويشتمل علي عدد من الغرف منها: قاعتين للأوسمة والنياشين التي حصل عليها نجيب محفوظ خلال مسيرته الإبداعية، قاعة الحارة ويعرض بها فيلم عن حارة نجيب محفوظ، قاعة اصداء السيرة والتي تضم متعلقات أديب نوبل الشخصية، قاعة السينما وتعرض مقتطفات من أعماله التي تحولت الي افلام، قاعة تجليات وبها مكتب أديب نوبل ومكتبته الشخصية، قاعة نوبل وبها شهادة الحصول علي الجائزة بالاضافة الي الحاصلين علي جائزة نوبل منذ تدشينها، قاعة أحلام الرحيل وبها أخر المتعلقات الشخصية لأديب نوبل ومعلومات عن محاولة اغتيالة وجنازته.



أنشأ محمد بك ابو الدهب المجموعة المعروفة باسمه في عام 1774م، وتضم التكية، مسجد ابو الدهب، السبيل، حوض الدواب، كُتاب، وعدد من الحوانيت حول المجموعة، كان الهدف من انشاء التكية اقامة طلبة الأزهر الشريف والدراويش بداخلها.


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