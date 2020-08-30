وزيرة الصحة تتفقد مستشفى أرمنت استعدادًا لتشغيل التأمين الصحي الشامل بالأقصر

الأحد 30/أغسطس/2020 - 08:27 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
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تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، والدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجي، اليوم الأحد، مستشفى أرمنت، في إطار زيارتها لمحافظة الأقصر لمتابعة الاستعدادات النهائية تمهيدًا للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

و أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار الوزيرة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة حرصت على تفقد أقسام المستشفى المختلفة والذي يقدم الخدمات العلاجية من المستوى الثالث في أكثر من ٢٢ تخصص طبي، لافتًا إلى أن الطاقة السريرية للمستشفى تبلغ ١٥٤ سريرًا داخليًا، و٢٧ سرير رعاية مركزة، و٤ غرف عمليات، و١٣ حضانة أطفال، و٢٢ ماكينة غسيل كلوي.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة وجهت باستحداث وحدة قسطرة مخية داخل المستشفى، مشيرًا إلى أن مستشفى أرمنت من أولى المستشفيات التي تم تسجيلها في هيئة الرقابة والاعتماد للتأمين الصحي الشامل، وتعمل بنظام الربط المميكن بالخدمات عن بعد، بالإضافة إلى أنه المستشفى الوحيد بمحافظة الأقصر الذي يقوم بإجراء جراحات التجميل، بالإضافة إلى تقديم التخصصات الأساسية كالأطفال، والأنف والأذن والحنجرة والجراحة، والعظام، النساء والتوليد، والباطنة، والنفسية، كما يقدم المستشفى الخدمات الطبية لجراحات المسالك البولية، وجراحات العيون، وجراحات العمود الفقري، والمخ والأعصاب، جراحات الوجه والفكين، وجراحات الأوعية الدموية.

وتابع "مجاهد" أن الوزيرة تفقدت خلال جولتها العمل بمبادرة صحة المرأة، ووجهت مدير المستشفى التنسيق مع الدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، لتخصيص خط ساخن لتقديم الدعم النفسي لمريضات سرطان الثدي، كما تابعت معدل إجراء العمليات بالمستشفى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار، حيث تم إجراء أكثر من ١٧٠٠ عملية لجراحات العيون، وأكثر من ٤٠٠ عملية من العمليات المتقدمة في جراحات المخ والأعصاب، وجراحات الأوعية الدموية، وقسطرة القلب.

وذكر "مجاهد" أن الوزيرة حرصت خلال جولتها على الاطمئنان على تدريب الأطباء بالتعاون مع بنك المعرفة وجامعه الأزهر، وجامعة جنوب الوادي لنقل خبرات الأستاذة والاستشاريين في التخصصات المختلفة إلى الأطقم الطبية بالمستشفى، كما راجعت بروتوكولات العلاج التي يتم تطبيقها بالمستشفى.

جدير بالذكر أن محافظة الأقصر تأتى ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس والتي تشمل "الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء"، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر 2019، تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في شهر يوليو من العام الماضي.

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