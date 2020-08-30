الأردن تطرح عطاء لشراء 120 الف طن قمح

الأحد 30/أغسطس/2020 - 08:41 م
بوابة الفجر
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طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، عطاء لشراء 120 الف طن من مادة القمح ضمن سياستها في الحفاظ على مخزون استراتيجي من القمح.

واشارت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، إلى أن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من ظهر يوم الأربعاء 2 سبتمبر المقبل.

ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك إلى الحصول على نسخة من العطاء مقابل 600 دينار غير مستردة.
وتعتمد الوزارة في عمليات الشراء على طرح عطاءات دورية لضمان مخزون يكفي اكبر مدة ممكنة.

يذكر ان معدل استهلاك المملكة السنوي من مادة القمح يبلغ نحو 780 الف طن بمعدل شهري من 60 إلى 65 الف طن.

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