مصور فيديو الطالب "بائع الفريسكا": "ربنا اللي خلاني أعمل كده"

كشف حاتم خاطر، مصور فيديو بائع الفريسكا، تفاصيل مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عن إبراهيم عبد الناصر طالب الثانوية العامة المتفوق بائع الفريسكا والذي كان سببًا في حصوله على منحة لدراسة الطب.





وقال خاطر في اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأحد: "ربنا أراد بهذا الطالب خير، علشان نعرف أن فيه في بلدنا شباب زي الورد ورجالة نقدر نحفز الشباب اللي عنده إحباط بهم".





وتابع "كنت قاعد على البلاج، وشوفت إبراهيم، حبيته من أول نظرة، وندهتله وحكالي قصته، وكان هدفي من تصويره أحسسه باهتمام الناس بجهده، ولكن لم أتوقع هذه الاستجابة من المسؤولين".





واستطرد "ربنا اللي كان عاوزني أروح ويحكيلي إبراهيم قصته وأقوله اديني تليفونك، وبعته لأصحابي وحبايبي وولادي علشان يكون ابراهيم قدوة لهم، وبعدها كان هذا الانتشار للفيديو".





وكان انتشر أمس السبت مقطع فيديو لطبيب المستقبل بائع الفريسكا إبراهيم عبد الناصر، طالب الثانوية العامة المتفوق، وقال عبد الناصر في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت: "كنت ببيع الفريسكا لواحد وقعدنا نندرش شوية، وصور لي الفيديو وانتشر، ومكنتش متوقع أنه هينشر بهذه الصورة".





وأضاف "ناس كتير كلمتني بعد الفيديو منهم وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار، وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، والكابتن محمود الخطيب، والكابتن عبد العزيز عبد الشافي".





وفي ذات السياق قال إبراهيم عبد الناصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن وزير التعليم قدم له منحة في جامعة الإسكندرية وطالبه باستمرار تفوقه.





واستطرد أنه لم يتوقع أن يهتم المسئولين بالاتصال به ومنحة منحة لدراسة الطلب قائلا: "هذا رزق من الله سبحانه وتعالى".





وتابع الطالب إبراهيم عبد الناصر، أنه ليس من رواد السوشيال ميديا، وقام بإنشاء صفحة عبر الفيس بوك خلال أزمة فيروس كورونا من أجل معرفة ما يجرى من أخبار، موضحا أن السوشيال ميديا تؤدي إلى إضاعة الوقت.





وأشار إلى أنه يعمل في فترة الإجازة في بيع الفريسكا، موضحا أن أحد الأشخاص قام بتصوير فيديو له خلال قيامه ببيع الفريسكا، وأبلغه أنه طالب في الثانوية العامة، وحصل على درجة 408.5 مئوية بنسبة 99.6%، وأنه يرغب في الالتحاق بكلية الطب.





وأضاف إبراهيم عبد الناصر، طالب الثانوية المتفوق، أنه يعمل بائع فريسكا وهو في الصف الرابع الابتدائي ويعمل مع والده وأنه يعمل فقط خلال أيام الإجازة الصيفية.



