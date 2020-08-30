شاهد.. حفيد حسن البنا المتهم بالاغتصاب يفتتح مركزًا تعليميًا للقضايا النسوية (فيديو)

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اغتيالات، عنف، تستر على علاقات جنسية، وغيرها من التهم التي واجهت جماعة الإخوان المسلمين بشكل عام، وحسن البنا، مؤسس الجماعة، الذي قادها إلى تنظيم خاص، أتهم بالعديد من الأزمات والكوارث التي وقعت في البلاد.



تزامن يوم أمس الموافق الأربعاء الثاني عشر من فبراير، مع ذكرى وفاة حسن البنا، الحادي والسبعين في التقرير التالي ترد "الفجر" أبرز التهم التي تلاحقه بعد موته.



علاقته بالتنظيم الماسوني اغتيالات، عنف، تستر على علاقات جنسية، وغيرها من التهم التي واجهت جماعة الإخوان المسلمين بشكل عام، وحسن البنا، مؤسس الجماعة، الذي قادها إلى تنظيم خاص، أتهم بالعديد من الأزمات والكوارث التي وقعت في البلاد.تزامن يوم أمس الموافق الأربعاء الثاني عشر من فبراير، مع ذكرى وفاة حسن البنا، الحادي والسبعين في التقرير التالي ترد "الفجر" أبرز التهم التي تلاحقه بعد موته.



قيل إن مؤسس جماعة الإخوان المحظورة، تربطه علاقة وطيدة بالتنظيم الماسوني في باريس، كما أنه ربط علاقة قوية بين شبكة إسرائيلية تتدعم الكيان الصهيوني، تدع لافون، وعن تلك الروابط المشبوهة التي جالت في افق حياته، هي صداقته التي ذاع عنها أنها وطيدة جدا، بآلستر كراولي.



عانت جماعة الإخوان خلال تلك الفترة من انقسامات عديدة، بعد أن تم حماية العلاقات الجنسية الخاصة بعيد الحكيم عايدين، ووقع النقراشي، الخازندار، تحت وطأة الاغتيالات السياسية التي قادتها الجماعة، كما أفتي بجواز حمل السلاح.

عرضت قناة الغد تقريرًا عن إعلان حفيد حسن البنا من والدته، طارق رمضان البنا، عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك افتتاح مركز "الشفاء" المهتم بالقضايا النسوية والأخلاق، حيث آثار صدمة في الأوساط الإعلامية الأوروبية وبخاصة الفرنسية منها، نظرا لأنه متهم في 4 قضايا اغتصاب في فرنسا.ويقدم المركز المزمع افتتاحه محاضرات في مجالات أخرى، كالاقتصاد، وعلوم البيئة، ومكافحة العنصرية والاستعمار.وأعلن طارق رمضان أن الافتتاح الرسمي سيكون في شهر أكتوبر، وأن مجموعة من المتخصصين ستتولى مهمة التدريس.