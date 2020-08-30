الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - سموحة 3 × 0 طنطا الأحد 30/أغسطس/2020 - 08:16 م محمد مرعي Advertisements Advertisements حقق سموحة فورا عريضا على حساب طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. أخبار تهمك تعرف على موعد عودة كهربا للمشاركة مع الأهلي منذ ساعة و 16 دقيقة كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام إنبي في الدوري المصري منذ أقل من ساعة عاجل.. عودة الساحر إلى برشلونة منذ حوالي 3 ساعات عاجل.. أول تعليق من "آثار الإسكندرية" بشأن الصور المتداولة لهدم مبنى رويال هاوس منذ حوالي 5 ساعات الأهلي يقترب من ضم نجم الزمالك السابق منذ ساعتين و 37 دقيقة نجم برشلونة يقترب من يوفنتوس منذ ساعة و 12 دقيقة بعد طرد وزير الشباب.. بلاغ للنائب العام ضد مرتضي منصور منذ حوالي 13 ساعة مدافع جديد فى حسابات فايلر لتدعيم الفريق منذ ساعتين سواريز يضع شرطا قاسيا للرحيل عن برشلونة منذ ساعة و 20 دقيقة الأهلي يستعيد ورقة مهمة قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا منذ أقل من ساعتين تيباس يدق المسمار الأخير في نعش ميسي.. طالع التفاصيل منذ ساعة و 19 دقيقة العروض تنهال على بديل معلول في الأهلي وفايلر يحسم الموقف منذ حوالي 5 ساعات بارتوميو ينهار.. خورخي ميسي يحسم قضية موكله منذ ساعتين الأهلي يبحث ضم أحمد لاعب مميز من بيراميدز منذ ساعتين و 44 دقيقة بيان عاجل/ الجيش: تدمير 317 وكرًا وملجأ للإرهابيين.. واستشهاد وإصابة 7 من القوات منذ أقل من ساعتين عاجل.. تركي آل الشيخ يبحث عن "إبراهيم بائع الفريسكا" منذ حوالي 20 ساعة