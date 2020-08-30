أحمد موسى: الجزيرة مش عاجبها بيان القوات المسلحة.. لسه هتعيطوا كمان (فيديو)



وقال موسى خلال برنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد "الجزيرة بتقول من أسمتهم القوات المسلحة التكفيريين، يعني مش عاجبهم"، معلقا "أنتو بتعيطوا، لسه هتعيطوا".



وتابع "شبكة رصد التابعة للجماعة الإرهابية قالت القوات المسلحة تعلن مقتل 77 شخصا، وكأنهم ليسوا إرهابيين"، مردفا "شوف الضربة عملتهم إيه، شوف موجعين إزاي".



وأعلنت القوات المسلحة، عن تدمير 317 وكرًا وملجئًا للعناصر الإرهابية، ومخازن المواد المتفجرة بشمال سيناء.



وتمكنت القوات المسلحة من رصد وتتبع وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التى تتخذها العناصر التكفيرية ملجأً لها ومرتكزًا لتنفيذ عملياتها الإرهابية وترويع المواطنين الآمنين وقد أسفرت الجهود خلال المدة من 22 يوليو إلى 30 أغسطس عن تحقيق النجاحات الآتية:



تدمير (317) وكرًا وملجأً ومخازن للمواد المتفجرة بشمال سيناء تستخدمها العناصر التكفيرية كملاجئ لها ولتكديس الأسلحة والذخائر.



إستهداف وتدمير (10) عربه دفع رباعى تستخدمها العناصر التكفيرية فى تنفيذ عملياتها الإرهابية.



مقتل (73) عنصر تكفيرى يتخذون من الملاجىْ أوكارًا لهم.



كما تم تنفيذ عدد من العمليات النوعية أسفرت عن مقتل (2) فرد تكفيرى شديدى الخطورة وبحوزتهمًا (2) بندقيه آلية، (5) خزنه، وحزام ناسف، وكذا مقتل (2) فرد تكفيرى، وإصابة فرد تم إسعافه ويتلقى حاليًا العلاج بإحدى مستشفيات القوات المسلحة وجارى إستجوابه، عثر بحوزتهم على عدد (4) بندقية آلية و(6) خزنة وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة ومفجرات ودراجة نارية و(3) ماكينات رفع مياه وأدوات إعاشة ومبالغ مالية.



وفى إطار تشديد الإجراءات الأمنية على الإتجاه الإستراتيجى الغربى نجحت القوات الجوية من إستهداف وتدمير (9) عربة دفع رباعى محملة بالأسلحة والذخائر أثناء محاولاتها إختراق الحدود الغربية.



يأتى ذلك تزامنا مع قيام القوات البحرية بتكثيف أعمال التمشيط والتفتيش بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر لتأمين الأهداف الإقتصادية وتأمين الشريط الساحلى ضد أى تهديدات، كذلك تفعيل إجراءات الأمن البحرى داخل مياهنا الإقليمية.



ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة تم إستشهاد وإصابة (3) ضابط و(4) جنود بمناطق العمليات.



هذا وتؤكد القوات المسلحة على إستمرار جهودها للقضاء على الإرهاب وإقتلاع جذوره لتحقيق الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.



استنكر الإعلامي أحمد موسى، أسلوب تناول قناة الجزيرة الإرهابية لبيان القيادة العامة للقوات المسلحة حول القضاء على عدد من الإرهابيين بشمال سيناء.