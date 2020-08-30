محمود محي الدين عن القضاء على 77 تكفيريًا: رقم مؤلم للإرهابيين (فيديو)

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تحدث العميد محمود محيي الدين، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، حول بيان القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن القضاء على عدد من الإرهابيين في شمال سيناء.



وقال محيي الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، على قناة "صدى البلد" «نجاحات القوات المسلحة المعلنة في البيانات لها عدد من الدلالات من بينها استطاعة الوحدات النوعية كسر إرادة الإرهاب بالتزامن مع الرسائل الإقليمية المتعلقة بالملف الليبي»، متابعا "نجاحات القوات المسلحة تمثل مصدر ألم للمرتزقة والقادة المارقون على قوانين الأمم المتحدة".



وحول مقتل 77 إرهابيا قال «هذا الرقم مؤلم للإرهاب ولم يحدث منذ 1 يوليو 2015 حيث حدثت معركة قوية شهدت مقتل أكثر من 458 إرهابيا خلال مدة تراوحت من بيان 7 و8 ساعات"، مشيرا إلى أن مهاجمة البؤر دليل على الاحترافية وقوة الأجهزة الاستخباراتية.



وأكمل "أتصور أن وتيرة الإرهابيين في سيناء ستنخفض بصورة شبه نهائية خلال الفترة المقبلة".



وأعلنت القوات المسلحة، عن تدمير 317 وكرًا وملجئًا للعناصر الإرهابية، ومخازن المواد المتفجرة بشمال سيناء.



وتمكنت القوات المسلحة من رصد وتتبع وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التى تتخذها العناصر التكفيرية ملجأً لها ومرتكزًا لتنفيذ عملياتها الإرهابية وترويع المواطنين الآمنين وقد أسفرت الجهود خلال المدة من 22 يوليو إلى 30 أغسطس عن تحقيق النجاحات الآتية:



تدمير (317) وكرًا وملجأً ومخازن للمواد المتفجرة بشمال سيناء تستخدمها العناصر التكفيرية كملاجئ لها ولتكديس الأسلحة والذخائر.



إستهداف وتدمير (10) عربه دفع رباعى تستخدمها العناصر التكفيرية فى تنفيذ عملياتها الإرهابية.



مقتل (73) عنصر تكفيرى يتخذون من الملاجىْ أوكارًا لهم.



كما تم تنفيذ عدد من العمليات النوعية أسفرت عن مقتل (2) فرد تكفيرى شديدى الخطورة وبحوزتهمًا (2) بندقيه آلية، (5) خزنه، وحزام ناسف، وكذا مقتل (2) فرد تكفيرى، وإصابة فرد تم إسعافه ويتلقى حاليًا العلاج بإحدى مستشفيات القوات المسلحة وجارى إستجوابه، عثر بحوزتهم على عدد (4) بندقية آلية و(6) خزنة وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة ومفجرات ودراجة نارية و(3) ماكينات رفع مياه وأدوات إعاشة ومبالغ مالية.



وفى إطار تشديد الإجراءات الأمنية على الإتجاه الإستراتيجى الغربى نجحت القوات الجوية من إستهداف وتدمير عدد(9) عربة دفع رباعى محملة بالأسلحة والذخائر أثناء محاولاتها إختراق الحدود الغربية.



يأتى ذلك تزامنا مع قيام القوات البحرية بتكثيف أعمال التمشيط والتفتيش بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر لتأمين الأهداف الإقتصادية وتأمين الشريط الساحلى ضد أى تهديدات، كذلك تفعيل إجراءات الأمن البحرى داخل مياهنا الإقليمية.



ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة تم إستشهاد وإصابة (3) ضابط و(4) جنود بمناطق العمليات.



هذا وتؤكد القوات المسلحة على إستمرار جهودها للقضاء على الإرهاب وإقتلاع جذوره لتحقيق الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.

