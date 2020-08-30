لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد خروج اللقاح إلى النور

الأحد 30/أغسطس/2020 - 08:17 م
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن مصر تعاقدت مع اللقاح الإنجليزي لتوريد 30 مليون جرعة، وفي نفس الوقت تشترك مصر مع الصين في الدراسات الخاصة باللقاح الصيني.

ولفت "حسني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إلى أن مصر ستدخل مرحلة تنفيذ اللقاح الصيني المرحلة المقبلة بإذن الله، مشيرًا إلى أن تصنيع أي لقاح يمر بالعديد من الاجراءات للتصنيع، للتأكيد من مرحلة الأمان لدى المصريين. 

وتوقع خروج اللقاح إلى النور في شهر ديسمبر، لافتَا إلى أن الحديث على إمكانية حدوث موجة ثانية هو شيء افتراضي، ومنع هذا الامر يكون من خلال التوعية بمخاطر الفيروس.

اقرأ أيضا... أخر تطورات كورونا في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 883 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 71302 حالة حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 212 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 98497 حالة من ضمنهم 71302 حالة تم شفاؤها، و5376 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر لجنة كورونا علاج المصل واللفاح اللقاح

أخبار تهمك

العروض تنهال على بديل معلول في الأهلي وفايلر يحسم الموقف

منذ حوالي 5 ساعات

مدافع جديد فى حسابات فايلر لتدعيم الفريق

منذ ساعتين

بيان عاجل/ الجيش: تدمير 317 وكرًا وملجأ للإرهابيين.. واستشهاد وإصابة 7 من القوات

منذ أقل من ساعتين

سواريز يضع شرطا قاسيا للرحيل عن برشلونة

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يبحث عن "إبراهيم بائع الفريسكا"

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. عودة الساحر إلى برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من ضم نجم الزمالك السابق

منذ ساعتين و 37 دقيقة

كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام إنبي في الدوري المصري

منذ أقل من ساعة

بعد طرد وزير الشباب.. بلاغ للنائب العام ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يبحث ضم أحمد لاعب مميز من بيراميدز

منذ ساعتين و 44 دقيقة

تيباس يدق المسمار الأخير في نعش ميسي.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و 19 دقيقة

تعرف على موعد عودة كهربا للمشاركة مع الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من "آثار الإسكندرية" بشأن الصور المتداولة لهدم مبنى رويال هاوس

منذ حوالي 5 ساعات

نجم برشلونة يقترب من يوفنتوس

منذ ساعة و 12 دقيقة

الأهلي يستعيد ورقة مهمة قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

بارتوميو ينهار.. خورخي ميسي يحسم قضية موكله

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

الصحة: تجربة اللقاح الصيني على متطوعين مصريين وفقا لضوابط (فيديو)

الصحة تطمئن المواطنين بشأن فيروس كورونا

المصل واللقاح يكشف مفاجآت صادمة عن اللقاح الروسي (فيديو)

استشاري أبحاث يكشف سبب الشك في فعالية اللقاح الروسي

بشرى سارة.. لجنة مكافحة كورونا: لقاح آمن وفعال للفيروس بنهاية 2020 (فيديو)

لجنة مكافحة كورونا تكشف آخر تفاصيل لقاحات الفيروس (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:53 م

كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام إنبي في الدوري المصري

بيان عاجل/ الجيش: تدمير 317 وكرًا وملجأ للإرهابيين.. واستشهاد وإصابة 7 من القوات

06:57 م

سواريز يضع شرطا قاسيا للرحيل عن برشلونة

07:22 م

الأهلي يقترب من ضم نجم الزمالك السابق

06:05 م

بارتوميو ينهار.. خورخي ميسي يحسم قضية موكله

06:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب