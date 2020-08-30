"لمدة 8 ساعات".. مياه المنيا تعلن انقطاع المياه في أربع مناطق غدًا

الأحد 30/أغسطس/2020 - 08:02 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أنه سيتم قطع المياه عن مناطق (كفر المنصورة -6 أكتوبر - سجن المنيا بكفر المنصورة - عزبة طه السبع)، بمدينة المنيا، غدًا الإثنين، لمدة 8 ساعات تبدأ من الساعة الـ 10 مساءً، وحتى الساعة الـ 6 صباحًا، وذلك لقيام الشركة بعملية إحلال وتجديد لخط مياه شارع الحلمية بحي جنوب المدينة، وهو الخط المغزى لشبكة مياه غرب المدينة، حيث ستقوم الشركة بربط الخط الجديد على الخط الرئيسي، لذا يرجى توفير احتياجاتكم من المياه خلال تلك الفترة.

وعلى جانب اخرتمكنت الوحدة المحلية لمركز مدينة مطاي برئاسة خالد عبد الرؤوف رئيس المركز من إزالة تعديات بالبناء على الأراضي الزراعية عدد 9 حالات بمساحة 5 قيراط و18 سهم تقريبا في نطاق مجلس قروي منبال وذلك بحضور المهندس علي محمد كويس نائب رئيس المركز والأستاذ شريف دسوقي رئيس الوحدة المحلية وبمعاونة أفراد من مركز شرطة مطاي.
 
كما تم تمكين الوحدة المحلية لمجلس قروي بردنوها من قطعة أرض مخصصة لبناء مجمع مدارس بقرية سيله الشرقية.

ويأتي ذلك في إطار تعليمات السيد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بعدم التهاون في إزالة أي تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خاصة بعد أن قامت الدولة بفتح ملف التصالح في البناء.

وحث رئيس المركز مواطني مركز مطاي على سرعة التقدم لعمل التصالح في مخالفات البناء ودفع رسوم جدية التصالح حتى لا يتعرض للإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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