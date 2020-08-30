كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام إنبي في الدوري المصري

الأحد 30/أغسطس/2020 - 07:53 م
الزمالك
الزمالك
رامي بشاي
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة فريق إنبي، المقررة إقامتها اليوم الأحد في تمام الثامنة والنصف مساءً على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.


وجاء التشكيل كالتالي: 

 محمد أبو جبل في حراسة المرمى.

أحمد عيد ومحمود حمدي الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة في خط الدفاع.

طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وزيزو  وأشرف بن شرقي في خط الوسط.

مصطفي محمد في الهجوم.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود عبد الرحيم جنش وحسام عبد المجيد ومحمد عبدالغني وإسلام جابر واوناجم  وحسام أشرف وأسامة فيصل وعمر السعيد وكابونجو كاسونجو.

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