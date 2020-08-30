خبير عسكري: الدولة المالكة لقوة الردع قادرة على صون ممتلكاتها.. فالقادم أخطر (فيديو)









وفى إطار تشديد الإجراءات الأمنية على الإتجاه الإستراتيجى الغربى نجحت القوات الجوية من إستهداف وتدمير عدد(9) عربة دفع رباعى محملة بالأسلحة والذخائر أثناء محاولاتها إختراق الحدود الغربية.



يأتى ذلك تزامنا مع قيام القوات البحرية بتكثيف أعمال التمشيط والتفتيش بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر لتأمين الأهداف الإقتصادية وتأمين الشريط الساحلى ضد أى تهديدات، كذلك تفعيل إجراءات الأمن البحرى داخل مياهنا الإقليمية.



ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة تم إستشهاد وإصابة (3) ضابط و(4) جنود بمناطق العمليات.



هذا وتؤكد القوات المسلحة على إستمرار جهودها للقضاء على الإرهاب وإقتلاع جذوره لتحقيق الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.





قال اللواء هشام الحلبي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن الإرهاب لم ينته من المنطقة بعد، ومن المهم أن يكون هناك سيطرة عليه وتأمين للحدود المصرية.وتابع "الحلبي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد أن كل العمليات التي نفذتها القوات المسلحة لاستهداف الإرهابيين كانت استباقية، مشيرا إلى أن حجم انفجار سيارات الدفع الرباعي أكبر من كمية الوقود في السيارة ما يشير لوجود متفجرات بها.وأكد اللواء هشام الحلبي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن هناك دعمًا خارجيًا للجماعات الإرهابية ودول ترعاها، متابعا أن القادم أخطر والدولة المالكة لقوة الردع هي الوحيدة القادرة على صون ممتلكاتها.وأعلنت القوات المسلحة، عن تدمير 317 وكرًا وملجئًا للعناصر الإرهابية، ومخازن المواد المتفجرة بشمال سيناء.وتمكنت القوات المسلحة من رصد وتتبع وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التى تتخذها العناصر التكفيرية ملجأً لها ومرتكزًا لتنفيذ عملياتها الإرهابية وترويع المواطنين الآمنين وقد أسفرت الجهود خلال المدة من 2272020 إلى 3082020 عن تحقيق النجاحات الآتية:تدمير عدد (317) وكرًا وملجأً ومخازن للمواد المتفجرة بشمال سيناء تستخدمها العناصر التكفيرية كملاجئ لها ولتكديس الأسلحة والذخائر.إستهداف وتدمير عدد(10) عربه دفع رباعى تستخدمها العناصر التكفيرية فى تنفيذ عملياتها الإرهابية.مقتل عدد(73) عنصر تكفيرى يتخذون من الملاجىْ أوكارًا لهم.كما تم تنفيذ عدد من العمليات النوعية أسفرت عن مقتل (2) فرد تكفيرى شديدى الخطورة وبحوزتهمًا (2) بندقيه آلية، (5) خزنه، وحزام ناسف، وكذا مقتل (2) فرد تكفيرى، وإصابة فرد تم إسعافه ويتلقى حاليًا العلاج بإحدى مستشفيات القوات المسلحة وجارى إستجوابه، عثر بحوزتهم على عدد (4) بندقية آلية و(6) خزنة وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة ومفجرات ودراجة نارية و(3) ماكينات رفع مياه وأدوات إعاشة ومبالغ مالية.