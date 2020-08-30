بعد قليل.. سيرين عبدالنور ضيفة على شاشة "mbc 4"

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تحتل الفنانة سيرين عبدالنور، ضيفة على شاشة "ام بي سي 4" مع الاعلاميين صبحي وعنود وبيسانت.



وقالت "عبدالنور" عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التدوينات الشهير "تويتر":" رح كون معكن بعد شوي على الساعة 8:10 تقريبًا بدردشة خفيفة مع صبحي وعنود وبيسانت، اذا عبالكن تشوفو المقابلة نحنا على".



يذكر أن سيرين عبد النور انشغلت الفترة الماضية في تصوير مسلسل "دانتيل"، قبل أن يتوقف التصوير بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.



مسلسل "دانتيل" من بطولة سيرين عبد النور ومحمود نصر ووسام فارس وسارة أبي كنعان وسلوم حداد، ومن تأليف سماء عبد الخالق وإنجي القاسم وإخراج المثنى صبح.



يذكر أن آخر أعمال سيرين كان مسلسل "الهيبة" في جزئه الثالث والذي عرض في شهر رمضان 2019 من إنتاج شركة "صباح إخوان"، وبطولة تيم حسن ومنى واصف ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.

