أشرف عبد الباقي يحتفل بحضور أشرف زكي عرض "صباحية مباركة"

الأحد 30/أغسطس/2020 - 08:25 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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احتفل الفنان أشرف عبد الباقي بحضور نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي في عرض مسرحية "صباحية مباركة" أمس وذلك من خلال مشاركته منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "عبد الباقي" تعليقا على الصورة التي جمعته بأشرف زكي قائلا: "نورنا امبارح الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين في مسرحية صباحية مبارك. نورتنا يا أشرف".

يذكر أن مسرحية "صباحية مباركة" يشارك فيها عدد كبير من الفنانين الشباب أبرزهم علي ربيع وأوس أوس وحمدي الميرغني.

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