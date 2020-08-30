الجمهور الإماراتي يوافق علىى قرار حظر حضور المباريات

الأحد 30/أغسطس/2020 - 07:02 م
بوابة الفجر
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أظهر استطلاعا للرأي اليوم الأحد أن أغلب الجماهير الإماراتية تؤيد قرار حظر حضور الجماهير خلال فعاليات الموسم المقبل من الدوري المحلي لكرة القدم.


وقررت رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم في وقت سابق إقامة المباريات من دون جمهور في الموسم الجديد من مسابقة الدوري مع دراسة الوضع أولاً بأول، واتباع توجيهات الجهات المعنية نحو عودة الجماهير إلى الملاعب.


وبحسب استطلاع رأي صحيفة "البيان" الإماراتية اليوم الأحد وافق 2ر54 بالمئة من المشاركين على قرار حظر حضور الجماهير مقابل 8ر45 بالمئة رفضوا تلك الخطوة.


وأيد 52 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع عبر الموقع الالكتروني لصحيفة البيان قرار عدم حضور الجماهير مقابل 48 بالمئة عارضوا القرار.


وفي استطلاع الصحيفة الإماراتية عبر شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي أيد 4ر56 بالمئة من المشاركين القرار وعارضه 6ر43 بالمئة من المشاركين.

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