وزيرة الصحة تواصل جولتها في الأقصر بتفقد وحدة طب أسرة البعيرات (صور)

الأحد 30/أغسطس/2020 - 06:57 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
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واصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، جولتها في محافظة الأقصر، بتفقد وحدة صحة طب أسرة البعيرات، في إطار زيارتها لمحافظة الأقصر لمتابعة الاستعدادات النهائية تمهيدًا للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

رافق وزيرة الصحة في جولتها، المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، وعدد من مسئولي قطاع الصحة بالمحافظة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار الوزيرة لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة حرصت خلال جولتها على تفقد أقسام الوحدة المختلفة، والوقوف على معدلات تسجيل الأسر، ومراجعة الملفات التي تم فتحها، كما اطمأنت على وجود أرصدة كافية من التطعيمات والأمصال خاصة مصل الثعبان، والعقرب.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة وجهت بسرعة حصول العاملين بالوحدة من الأطقم الطبية والإدارية على جهاز "التابلت" لسهولة عملية إدخال البيانات الخاصة بالمترددين على الوحدة.


وأشار إلى أن وحدة طب أسرة البعيرات هي إحدى وحدات الجيل الثاني والتي تدعم خدمات التشخيص والعلاج عن بعد، بالإضافة إلى دعم إمكانية التحديث التلقائي لنظام المواليد والوفيات، وحذف وإضافة أفراد من الأسرة، كما تدعم نظام الربط على الخرائط الصحية بالمحافظات، بالإضافة إلى العمل بتقنية الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والمؤشرات، كما تدعم إتاحة خدمة "الواي فاي" لكافة المواطنين المترددين على الوحدة، والعاملين بها.

جدير بالذكر أن محافظة الأقصر تأتي ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس والتي تشمل "الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء"، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر 2019، تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في شهر يوليو من العام الماضي.
وزيرة الصحة تواصل جولتها في الأقصر بتفقد وحدة طب أسرة البعيرات (صور)
وزيرة الصحة تواصل جولتها في الأقصر بتفقد وحدة طب أسرة البعيرات (صور)
وزيرة الصحة تواصل جولتها في الأقصر بتفقد وحدة طب أسرة البعيرات (صور)
وزيرة الصحة تواصل جولتها في الأقصر بتفقد وحدة طب أسرة البعيرات (صور)
وزيرة الصحة تواصل جولتها في الأقصر بتفقد وحدة طب أسرة البعيرات (صور)
وزيرة الصحة تواصل جولتها في الأقصر بتفقد وحدة طب أسرة البعيرات (صور)

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