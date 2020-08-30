محمود أبوالحمد الأول مكرر على مستوى الجمهورية بالدبلومات: كنت أساعد أهالي في الغيط

أولًا: أعداد الطلاب المتقدمين للامتحان ونسب النجاح بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الخمس:



ثالثًا: التعليم والتدريب المزدوج:



إجمالي أعداد طلبة التعليم والتدريب المزدوج المتقدمين للامتحان لتخصصات التجاري والفندقي والزراعي والصناعي (15507) طالب وطالبة بنسبة نجاح 79.72% بانخفاض 3.77% عن العام الماضي.



رابعًا: الإعداد المهني:



بلغ إجمالي أعداد طلبة (إعداد المهني) المتقدمين للامتحان لتخصصات الفندقي والزراعي والصناعي (70797) طالب وطالبة بنسبة نجاح 39.65% بانخفاض 2.94% عن العام الماضي.



وقد تم مكافحة محاولات الغش وتم تحرير محاضر لأى تجاوزات حدثت أثناء الامتحانات وقد وافتنا الشئون القانونية بالوزارة بتقرير مفصل عن كافة المخالفات والجزاءات القانونية التي اتخذت بشأنها، حيث تم رصد 841 حالة غش بطرق متنوعة ومخالفات أخري من بعض الطلاب مما يمثل نسبة 0.1٪ من عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات هذا العام، وكانت نتيجة تحقيقات الشئون القانونية كالتالى: إلغاء جميع الامتحانات لمدة عامين مع الإحالة إلى النيابة العامة لعدد 19 طالب، إلغاء جميع الامتحانات لمدة عام مع الإحالة إلى النيابة العامة لعدد 47 طالب، إلغاء الامتحان في مادة واحدة والسماح للطالب بدخول امتحانات الدور الثانى لعدد 151 طالب.

عمت حالة من الفرحة قرية القلمينا، في مركز الوقف، شمالي محافظة قنا، عقب حصول الطالب محمود محمد أبوالحمد، وحصوله على المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية للتعليم والتدريب المزدوج، بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا.ويقول أبوالحمد، إنه سعيد جدًا بهذا النجاح الذي حققه، مشيرًا إلى أنه لم يتوقع تلك النتيجة، خاصة وأنه تملكه إحساس متغايير من الفرحة والذهول والقلق والحيرة وعدم التصديق، عقب سماعه نبأ حصوله على المركز الأول مكرر، مشيرًا إلى أنه كان يعمل في الحقل ويساعد أهله في أعمالهم، بجانب مذاكرته واجتهاده وتحصيله الدراسي.وأشاد بتجارب التعليم الفني، خاصة وأن مستقبلها ممتاز جدًا، لمن يهوى ويحب ذلك القسم، فبمجرد حصوله على مجموع 281 درجة في الشهادة الإعدادية قرر الالتحاق بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، خاصة وأنهم كانوا من أول دفعة للمدرسة، لمستقبلها في الحصول على وظيفة فني عقب التخرج من المدرسة، إلا أنه اجتاز المرحلة الثانوية بتفوق، ويأمل حاليًا بالالتحاق بكلية الهندسة.ويوجه الطالب، رسالة إلى جميع الطلاب في المراحل المختلفة، أن النجاح يتطلب المزيد من المذاكرة والاجتهاد والوعي ووضع الأهداف، وليس العمل دون هدف واضح أو دون تخطيط، فالتنظيم هو أساس النجاح والتفوق.واعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،اليوم، نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2019-2020 – الدور الأول.وصرح الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني بأنه قد تم إجراء امتحانات الدبلومات هذا العام وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا المستجد، وقد تقدم لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع أنواعها عدد (755276) طالب وطالبة، حضر منهم (752237) موزعين علي 2986 لجنة سير امتحان،وجاءت مؤشرات النتيجة علي النحو التالى:عدد طلبة التعليم التجاري (4379) بنسبة نجاح 93.76% بزيادة 7.31% عن العام الماضي.عدد طلبة التعليم الفندقي (3735) بنسبة نجاح 66.47% بانخفاض 18.56% عن العام الماضي.عدد طلبة التعليم الزراعي (224) بنسبة نجاح 64.13% بانخفاض 31.27% عن العام الماضي.عدد طلبة التعليم الصناعي (7953) بنسبة نجاح 84.29% بانخفاض 2.56% عن العام الماضي.الإجمالي العام للخمس سنوات (16291) بنسبة نجاح 82.48% بانخفاض 3.99% عن العام الماضي.ثانيًا: أعداد الطلاب المتقدمين للامتحان ونسب النجاح بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث:عدد طلبة التعليم التجاري (262334) بنسبة نجاح 58.88% بإنخفاض 4.28% عن العام الماضي.عدد طلبة التعليم الفندقي (15680) بنسبة نجاح 79.95% بزيادة 3.56% عن العام الماضي.عدد طلبة التعليم الزراعي (70710) بنسبة نجاح 48.26% بزيادة 5.56% عن العام الماضي.عدد طلبة التعليم الصناعي (303957) بنسبة نجاح 65.37% بانخفاض 0.81% عن العام الماضي.الإجمالي العام للثلاث سنوات (652681) بنسبة نجاح 61.26% بانخفاض 1.29% عن العام الماضي.