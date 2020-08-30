محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لإزالة أحد الأبراج المخالفة بمنطقة القرداحي بأبوفليو (صور)

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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، نجحت خلال الفترة من 25 مارس الماضي وحتى 27 أغسطس الجاري في إزالة 7216 حالة تعدي، منها 5547 حالة إزالة على المباني على مساحة 792،668 متر مربع و1669حالة إزالة على أراضي زراعية على مساحة 162،933 فدانًا.





جاء ذلك خلال حملة ازالات مكبرة، قادها المحافظ اليوم بمنطقة القرداحي بابوفليو، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، والعقيد محمد صلاح رئيس المدينة، حيث بدأت الحملة في إزالة أحد الأبراج المخالفة بدون ترخيص ولم يقم بسداد جدية التصالح.





وأكد المحافظ أن مراكز المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات إزالة التعديات، على أراضي أملاك الدولة واستعادة "حق الشعب"، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة اجهزة الدولة.





وأضاف المحافظ، أن هناك تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة، مشيرًا الى استمرار حملات ازالة مخالفات البناء والعقارات المخالفة، والتي يتم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية التي تم انشائها مؤخرا بالمحافظة.





وأوضح المحافظ أنه يتم تقديم تقارير يومية ارئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية حول النتائج التي يتم تحقيقها، كما أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية أعطت قوة دفع كبرى لجهود المحافظة والتعاون الكامل على مدار اليوم مع قوات انفاذ القانون بمديرية أمن المنيا، لافتا أنه يتم إحالة مخالفات البناء وكافة التعديات إلى النيابة العسكرية، وعدم التهاون مع أية محاولة لمخالفة قرار وقف البناء لأغراض السكن في المرحلة الحالية خاصة بعد صدور قرارات وقف تراخيص البناء في كافة الجمهورية لمدة 6 أشهر، كما انه يتم بالتوازى مع حملات الإزالة العمل بكل قوة في إجراءات تقنين أراضي الدولة وفقًا للقانون، ومراعاة كافة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للحالات الجادة.

