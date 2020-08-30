عاجل.. القوات المسلحة تعلن تصفية 77 تكفيريا في شمال سيناء

الأحد 30/أغسطس/2020 - 06:46 م
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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أعلنت القوات المسلحة، رصد وتتبع وتدمير عدد من البؤر الإرهابية بمنطقة شمال سيناء، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل لها.

وذكر المتحدث العسكري أن الجهود أسفرت خلال الفترة من 22 يوليو إلى 30 أغسطس الجاري، عن تدمير 317 وكرا وملجئا ومخازن للمواد المتفجرة.

كما أسفرت عن تدمير 10 عربات دفع رباعي، ومقتل 73 عنصرا تكفيريا، كما تم تنفيذ عمليات نوعية، أسفرت عن مقتل فردين تكفيريين شديدي الخطورة، وبحوزتهما بنادق آلية، ومقتل اثنين آخرين وإصابة فرد آخر.

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