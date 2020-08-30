بارتوميو ينهار.. خورخي ميسي يحسم قضية موكله

ينظر عشاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، حسم موقفه من الرحيل عن الكامب نو بعد الأحداث المتضاربة في الفترة الأخيرة مع إدارة جوزيب ماريا بارتوميو.









وكان النجم الأرجنتيني قد أبدي رغبة قوية في فسخ تعاقده مع برشلونة، والرحيل بشكل مجاني عن الكامب نو، وهو ما رفضه تماما رئيس النادي، الذي يحاول الاستفادة بأكبر قدر من الللاعب.









ووفقاً لصحيفة " موندو ديبورتيفو " فإن خورخي ميسي والد ووكيل النجم الأرجنتيني سوف يسافر إلى برشلونة الأسبوع المقبل،من اجل لقاء جوزيب ماريا بارتوميو، لحسم مستقبل والده في الكامب نو.









وأشارت الصحيفة أن خورخي لا يريد تصعيد الامور، مع إدارة برشلونة، حيث أن لديه افكار واضحة, ويريد اتفاق خروج بطريقة ودية، لخروج ابنه بشكل حضاري قد الإمكان.









وكانت تقارير صحفية قد رجحت فوز ميسي في قضية أمام بارتوميو،حيث أن للاعب حق الخروج المجاني عن برشلونة بنهاية الموسم الجاري، بناء على البند الموجود في تعاقده مع البلوغرانا.









يذكر أن ميسي ينتهي تعاقده في برشلونة بنهاية الموسم المقبل، ويحظي بأهتمام عدد كبير من الأندية الأوروبية أبرزها مانشستر سيتي، وباريس سان جيرمان،إنتر ميلان.