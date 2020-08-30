مدافع جديد فى حسابات فايلر لتدعيم الفريق

الأحد 30/أغسطس/2020 - 06:39 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يسعى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.


ويرغب فايلر فى تدعيم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة خاصة بعد اصابة محمود متولي والتى سيكون أمامه وقت للعودة مرة أخري.


وكشفت تقارير صحفية أن محمد عبد المنعم مدافع الفريق والمعار لفريق سموحة تم عرضه من لجنة التخطيط على فايلر لتدعيم خط الدفاع.


وأوضحت التقارير أن فايلر لم يرفض عودة عبد المنعم خاصة انه يعلم إمكانياته جيدًا.

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