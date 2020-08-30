بنيولوك جديد.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار

الأحد 30/أغسطس/2020 - 06:50 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements




تحرص الفنانة لقاء الخميسي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت لقاء الخميسي صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، اعتمدت فيها على فستان قصير، وارتدت بوط أسفله، وتسريحة شعر جديدة، وحازت الصورة على الإعجاب والتعليقات من قبل جمهورها ومتابعيها.


يُذكر أن أخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي كان مسلسل "أبواب الشك"، وشارك في بطولته خالد سليم، نبيل عيسى، أحمد صلاح حسني، جيهان خليل، عائشة بن أحمد، طارق صبري، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.

أخبار تهمك

ليس أسامة جلال.. الأهلي يستهدف مدافع جديد من الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من ضم نجم الزمالك السابق

منذ ساعة و 8 دقيقة

بعد طرد وزير الشباب.. بلاغ للنائب العام ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 12 ساعة

مدافع جديد فى حسابات فايلر لتدعيم الفريق

منذ 34 دقيقة

بيان عاجل/ الجيش: تدمير 317 وكرًا وملجأ للإرهابيين.. واستشهاد وإصابة 7 من القوات

منذ ربع ساعة

3 صفقات جديدة على رادار الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يبحث عن "إبراهيم بائع الفريسكا"

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أول تعليق من "آثار الإسكندرية" بشأن الصور المتداولة لهدم مبنى رويال هاوس

منذ حوالي 4 ساعات

بارتوميو ينهار.. خورخي ميسي يحسم قضية موكله

منذ نصف ساعة

رابطة الليجا تكشف عن الطريقة الصحيحة لرحيل ميسي

منذ أقل من ساعتين

مفاجآت بشأن الكليات المتاحة.. كل ما تريد معرفته عن المرحلة الثانية بتنسيق 2020

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. عودة الساحر إلى برشلونة

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يستعيد ورقة مهمة قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

منذ ربع ساعة

العروض تنهال على بديل معلول في الأهلي وفايلر يحسم الموقف

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يبحث ضم أحمد لاعب مميز من بيراميدز

منذ ساعة و 15 دقيقة

الأهلي يحذر وليد أزارو

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:57 م

بيان عاجل/ الجيش: تدمير 317 وكرًا وملجأ للإرهابيين.. واستشهاد وإصابة 7 من القوات

بارتوميو ينهار.. خورخي ميسي يحسم قضية موكله

06:41 م

الأهلي يقترب من ضم نجم الزمالك السابق

06:05 م

عاجل.. عودة الساحر إلى برشلونة

05:33 م

عاجل.. أول تعليق من "آثار الإسكندرية" بشأن الصور المتداولة لهدم مبنى رويال هاوس

03:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب