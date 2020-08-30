اجتماع طارئ لرئيس الوزراء مع محافظ الجيزة بشأن الإزالات

الأحد 30/أغسطس/2020 - 06:46 م
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
مارينا بشارة
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اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الأحد مع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لمتابعة موقف إزالات مخالفات البناء وكذا التصدى للبناء المخالف على الأراضى الزراعية.

وكان رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بتعيين اللواء أ. ح شريف سيف الدين،  مستشارا لرئيس الوزراء لمكافحة الفساد، بدرجة وزير.

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كشف هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عن تفاصيل المكالمة الجماعية التي جمعته بالطالب إبراهيم عبد الناصر المتفوق بالثانوية العامة والمشهور ببائع الفريسكا ووزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار.

وقال يونس في اتصال هاتفي ببرنامج "ست الستات" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الأحد: "إبراهيم نموذج محترم ويعبر عن شباب مصر، وبمجرد وصول الفيديو لوزير التعليم العالي، حرص على التواصل معه وكان تليفونه دايما مشغول بعدها كتب بوست على الفيس بأن الوزير يريد التواصل مع إبراهيم".

وأضاف "بعدها تواصل معي أحد المعدين في البرامج وأعطاني رقم خاله، وكان إبراهيم معه وحصل مكالمة جماعية مع ابراهيم ووزير التعليم العالي الذي منحه منحة لدراسة الطب وخيره ما بين الدراسة في القاهرة أو الاسكندرية ولكنه فضل الدراسة في جامعة الاسكندرية وكان شرط المنحة هو استمرار ابراهيم في تفوقه في كلية الطب".

وتابع "القطاع الخاص أيضا كان حريص على مساعدة إبراهيم، وتعهدت إحدى شركات الاتصال على منحة 100 ألف جنيه سنويًا تتعلق بالأدوات المستخدمة في الدراسة، وإبراهيم هو النموذج المحترم الذي يمثل احترامه لذاته ووالده، لأنه شاب مش مشغول غير بجهده وعمله وتفوقه ووممتن لما قدمه له والده، هو مش عايش على الكيبورد".

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مخالفات البناء محافظ الجيزة مجلس الوزراء بائع الفريسكا الاراضى الزراعيه إبراهيم عبد الناصر

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