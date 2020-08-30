نائب محافظ الدقهلية: البيان العملي يؤكد ثقة متواصلة في قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية والتنفيذية

الأحد 30/أغسطس/2020 - 06:35 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
قال هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، ان البيان العملي اليوم يدل على الثقة المتواصله، فى قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية والتنفيذية، فى الحفاظ على مقدرات الوطن.

جاء ذلك خلال بيان عملى على أرض الواقع، لتأمين المنشآت الحيوية وذلك بمحطة كهرباء طلخا، والبلغ مساحتها 133 فدان بإعتبارها إحدى الأهداف الحيوية بالدقهلية، بالإنابة عن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

وأوضح محافظ الدقهلية، أن البيان العملى، تم تنفيذه بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة، وبمشاركة قطاع الأمن بالدقهلية، وكافة الاجهزة التنفيذية بالمحافظة فى مقدمتها الوحدات المحلية، وكافه مديريات الخدمات، وقطاعات الاسعاف، والحماية المدنية، والكهرباء ومياة الشرب، وذلك فى اطار التدريب العملى المشترك لمجابهة الازمات والكوارث لمحافظة الدقهلية، " صقر 60" والذى يتم تنفيذه فى المده من 30 اغسطس حتى 1 سبتمبر.

وقد نقل نائب محافظ الدقهلية، للقادة العسكرين والافراد المشاركين فى البيان العملى اليوم تحيات وتمنيات محافظ الدقهلية، مؤكدا على اهتمامه البالغ بتنفيذ هذه التدريبات العملية لمواجهة الأزمات الطارئة والكوارث، وذلك بالتعاون بين المحافظة والقوات المسلحة، ممثله في قوات الدفاع الشعبي والعسكري، للوقوف على مدى جاهزية وإستعداد الأجهزة التنفيذية لمجابهة الأزمةو قياس قدرتها على حسن التعامل معها وإدارتها بشكل سليم، ومعالجة أوجه القصور والضعف وتعظيم الإستفادة منها.

وقال نائب المحافظ، ان هذا العرض اكد الثقة المتواصله فى قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية والتنفيذية فى الحفاظ على مقدرات الوطن.

حضر البيان العملى، المهندس مسعد الاشمونى نائب رئيس مجلس الاداره، ورئيس قطاع الشئون الفنيه بالكهرباء، والعميد أركان حرب محمد عبد المالك مساعد قوات الدفاع الشعبي والعسكرى والعميد تامر العوضي المستشار العسكرى لمحافظة الدقهلية واللواء أسامه انور مساعد مدير امن الدقهلية والعقيد تامر عريشه رئيس لجنه هيئه عمليات القوات المسلحة والعقيد رضا حسينى عبد الرافع المستشار العسكرى بالشرقيه والعقيد أركان حرب تامر عبد الحميد البيومي رئيس لجنه هيئه العمليات.
نائب محافظ الدقهلية: البيان العملي يؤكد ثقة متواصلة في قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية والتنفيذية
نائب محافظ الدقهلية: البيان العملي يؤكد ثقة متواصلة في قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية والتنفيذية
نائب محافظ الدقهلية: البيان العملي يؤكد ثقة متواصلة في قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية والتنفيذية
نائب محافظ الدقهلية: البيان العملي يؤكد ثقة متواصلة في قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية والتنفيذية
نائب محافظ الدقهلية: البيان العملي يؤكد ثقة متواصلة في قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية والتنفيذية
نائب محافظ الدقهلية: البيان العملي يؤكد ثقة متواصلة في قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية والتنفيذية
نائب محافظ الدقهلية: البيان العملي يؤكد ثقة متواصلة في قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية والتنفيذية
نائب محافظ الدقهلية: البيان العملي يؤكد ثقة متواصلة في قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية والتنفيذية
نائب محافظ الدقهلية: البيان العملي يؤكد ثقة متواصلة في قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية والتنفيذية
نائب محافظ الدقهلية: البيان العملي يؤكد ثقة متواصلة في قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية والتنفيذية
نائب محافظ الدقهلية: البيان العملي يؤكد ثقة متواصلة في قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية والتنفيذية
نائب محافظ الدقهلية: البيان العملي يؤكد ثقة متواصلة في قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية والتنفيذية
نائب محافظ الدقهلية: البيان العملي يؤكد ثقة متواصلة في قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية والتنفيذية
نائب محافظ الدقهلية: البيان العملي يؤكد ثقة متواصلة في قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية والتنفيذية
نائب محافظ الدقهلية: البيان العملي يؤكد ثقة متواصلة في قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية والتنفيذية
نائب محافظ الدقهلية: البيان العملي يؤكد ثقة متواصلة في قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية والتنفيذية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر الدقهلية اخبار

أخبار تهمك

الأهلي يحذر وليد أزارو

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل/ الجيش: تدمير 317 وكرًا وملجأ للإرهابيين.. واستشهاد وإصابة 7 من القوات

منذ ربع ساعة

الأهلي يستعيد ورقة مهمة قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

منذ 14 دقيقة

مدافع جديد فى حسابات فايلر لتدعيم الفريق

منذ 34 دقيقة

عاجل.. عودة الساحر إلى برشلونة

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يبحث ضم أحمد لاعب مميز من بيراميدز

منذ ساعة و 15 دقيقة

مفاجآت بشأن الكليات المتاحة.. كل ما تريد معرفته عن المرحلة الثانية بتنسيق 2020

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقترب من ضم نجم الزمالك السابق

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يبحث عن "إبراهيم بائع الفريسكا"

منذ حوالي 19 ساعة

ليس أسامة جلال.. الأهلي يستهدف مدافع جديد من الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تعليق من "آثار الإسكندرية" بشأن الصور المتداولة لهدم مبنى رويال هاوس

منذ حوالي 4 ساعات

3 صفقات جديدة على رادار الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

رابطة الليجا تكشف عن الطريقة الصحيحة لرحيل ميسي

منذ أقل من ساعتين

بعد طرد وزير الشباب.. بلاغ للنائب العام ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 12 ساعة

العروض تنهال على بديل معلول في الأهلي وفايلر يحسم الموقف

منذ حوالي 3 ساعات

بارتوميو ينهار.. خورخي ميسي يحسم قضية موكله

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

"بني سويف" تستعد للتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث (صور)

محافظ الفيوم يشهد التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث (صور)

محافظ الفيوم يشهد البيان العملي لتأمين الأهداف الحيوية بكوم أوشيم (فيديو وصور)

محافظ القليوبية يشهد تجربة تأمين مبنى أنابيب بترول مسطرد ضمن "صقر 41" (صور)

بدء فعاليات التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث" صقر 43" بالمنيا

محافظة المنيا تواصل تنفيذ التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث"صقر43"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:57 م

بيان عاجل/ الجيش: تدمير 317 وكرًا وملجأ للإرهابيين.. واستشهاد وإصابة 7 من القوات

بارتوميو ينهار.. خورخي ميسي يحسم قضية موكله

06:41 م

الأهلي يقترب من ضم نجم الزمالك السابق

06:05 م

عاجل.. عودة الساحر إلى برشلونة

05:33 م

عاجل.. أول تعليق من "آثار الإسكندرية" بشأن الصور المتداولة لهدم مبنى رويال هاوس

03:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب