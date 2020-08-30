نائب محافظ الدقهلية: البيان العملي يؤكد ثقة متواصلة في قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية والتنفيذية

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قال هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، ان البيان العملي اليوم يدل على الثقة المتواصله، فى قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية والتنفيذية، فى الحفاظ على مقدرات الوطن.



جاء ذلك خلال بيان عملى على أرض الواقع، لتأمين المنشآت الحيوية وذلك بمحطة كهرباء طلخا، والبلغ مساحتها 133 فدان بإعتبارها إحدى الأهداف الحيوية بالدقهلية، بالإنابة عن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.



وأوضح محافظ الدقهلية، أن البيان العملى، تم تنفيذه بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة، وبمشاركة قطاع الأمن بالدقهلية، وكافة الاجهزة التنفيذية بالمحافظة فى مقدمتها الوحدات المحلية، وكافه مديريات الخدمات، وقطاعات الاسعاف، والحماية المدنية، والكهرباء ومياة الشرب، وذلك فى اطار التدريب العملى المشترك لمجابهة الازمات والكوارث لمحافظة الدقهلية، " صقر 60" والذى يتم تنفيذه فى المده من 30 اغسطس حتى 1 سبتمبر.



وقد نقل نائب محافظ الدقهلية، للقادة العسكرين والافراد المشاركين فى البيان العملى اليوم تحيات وتمنيات محافظ الدقهلية، مؤكدا على اهتمامه البالغ بتنفيذ هذه التدريبات العملية لمواجهة الأزمات الطارئة والكوارث، وذلك بالتعاون بين المحافظة والقوات المسلحة، ممثله في قوات الدفاع الشعبي والعسكري، للوقوف على مدى جاهزية وإستعداد الأجهزة التنفيذية لمجابهة الأزمةو قياس قدرتها على حسن التعامل معها وإدارتها بشكل سليم، ومعالجة أوجه القصور والضعف وتعظيم الإستفادة منها.



وقال نائب المحافظ، ان هذا العرض اكد الثقة المتواصله فى قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية والتنفيذية فى الحفاظ على مقدرات الوطن.



حضر البيان العملى، المهندس مسعد الاشمونى نائب رئيس مجلس الاداره، ورئيس قطاع الشئون الفنيه بالكهرباء، والعميد أركان حرب محمد عبد المالك مساعد قوات الدفاع الشعبي والعسكرى والعميد تامر العوضي المستشار العسكرى لمحافظة الدقهلية واللواء أسامه انور مساعد مدير امن الدقهلية والعقيد تامر عريشه رئيس لجنه هيئه عمليات القوات المسلحة والعقيد رضا حسينى عبد الرافع المستشار العسكرى بالشرقيه والعقيد أركان حرب تامر عبد الحميد البيومي رئيس لجنه هيئه العمليات.