لهذا السبب.. ياسمين صبري مطلوبة على "تويتر" من جديد

الأحد 30/أغسطس/2020 - 06:47 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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تصدر اسم الفنانة ياسمين صبري، تريند موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر" وذلك بعد ظهورها لأول مره من داخل سيارتها الجديدة.

وتداول النشطاء صورا جديدة للفنانة ياسمين صبري داخل سيارتها الجديدة رولز رويس داون فور استلامها من ميناء الإسكندرية.

وكانت السيارة رولز رويس داون، قد بلغ ثمنها 6 ملايين و113 ألفا و545 جنيها، إضافة إلى رسوم يتم تحصيلها ترخيص لدخول السيارة من الجمرك تُقدر بـ 3 ملايين و717 ألف و137 جنيه مصريًّا، ليصبح اجمالى سعر السيارة 9.8 مليون جنيه.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبرى كانت من خلال مسلسل "فرصة تانية" وشاركها فى بطولته أحمد مجدى ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج مرقص عادل.
لهذا السبب.. ياسمين صبري مطلوبة على "تويتر" من جديد
لهذا السبب.. ياسمين صبري مطلوبة على "تويتر" من جديد
لهذا السبب.. ياسمين صبري مطلوبة على "تويتر" من جديد
لهذا السبب.. ياسمين صبري مطلوبة على "تويتر" من جديد
لهذا السبب.. ياسمين صبري مطلوبة على "تويتر" من جديد
لهذا السبب.. ياسمين صبري مطلوبة على "تويتر" من جديد

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ياسمين صبري تريند تويتر الفنانة ياسمين صبري احمد ابو هشيمه

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