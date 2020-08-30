إنيرجي تستطلع رأي جمهورها في أغاني برنامج "عيشها بإنيرجي"

الأحد 30/أغسطس/2020 - 06:46 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أعلنت "إنيرجي" عن طرحها بعض الأغاني في برنامج "عيشها بإنيرجي" اليوم وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ومن المقرر أن تكون هذه الأغاني مقترحة من الجمهور ومنها أغنية مصطفى حجاج ورضا البحراوي "أبويا قالي زمان" واستطلعو رأي الجمهور قائلين: "نفسك تسمع إيه قول لوائل وسارة في الكومنتس استنو حلقة النهاردة مكالمة حضرية من عزيزالشافعي وتعليقه على التصريحات المثيرة للجدل لملحن شهير عن أغنية الهضبة".

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