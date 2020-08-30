ميناء دمياط يصدر 488 حاوية من الخضروات والبرسيم

الأحد 30/أغسطس/2020 - 06:41 م
بوابة الفجر
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ذكرت هيئة ميناء دمياط أنه تم استقبال سفينتي حاويات و13 سفينة بضائع عامة خلال الـ24 ساعة الماضية، وغادرته 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالي عدد السفن المتواجدة بالميناء 26 سفينة.

وذكر المركز الإعلامي للهيئة - في بيان اليوم /الأحد/ - أنه تم تداول 1836 شاحنة، منها 274 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 14 ألفا و790 طن بضائع عامة؛ ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 90 ألفا و383 طنا، وفي مخازن القطاع الخاص 12 ألفا و887 طنا.

وأوضح أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 44 ألفًا و777 طنا، لتشمل17 ألفا و351 طن فوسفات، و6 آلاف و150 طن رمل، و12 ألفا و600 طن يوريا، و3075 طن كسب فول صويا، و601 طن منتجات معدنية، و5 آلاف طن ذرة.. بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 20 ألفا و148 طنا، تشمل 2848 طن ذرة، و1445 طن خشب زان، و3914 طن حديد و11 ألفا و941 طن قمح. ‎

وأشار إلى أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغت 488 حاوية مكافئة، تشمل خضروات (بطاطا - خرشوف - بامية)، وحاصلات زراعية (برسيم) يتم تصديرها إلى دول (الإمارات - إسبانيا - هولندا)، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 112 حاوية مكافئة، وحاويات الترانزيت بلغت 1350 حاوية مكافئة.

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