لهذا السبب.. أوس أوس يوجه الشكر إلى نقيب المهن التمثيلية

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يحرص الفنان أوس أوس على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.







ونشر أوس أوس عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له برفقة الفنان أشرف عبد الباقى، والدكتور أشرف زكي، ونجوم مسرحية صباحية مباركة، وعلق قائلاً"دكتور أشرف زكي نورتنا وشرفتنا".





يذكر أن مسرحية "صباحية مباركة" بطولة أوس أوس، علي ربيع، سليمان عيد، حسام داغر، ومن تأليف أحمد عبدالوهاب، إخراج أشرف عبدالباقي