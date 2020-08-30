وزير الأوقاف: التعامل مع أموال الوقف بالقيمة التجارية العادلة

اجتمع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأحد، بقيادات هيئة الأوقاف المصرية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله)، ومن أخصها التعامل مع مال الوقف بالقيمة التجارية العادلة، والاستمرار في تحسين عملية تحصيل واستيداء حقوق الوقف.





وانطلقت سيارات توزيع لحوم صكوك أضاحي الأوقاف إلى محافظات (المنوفية-الإسماعيلية-القليوبية-الجيزة-القاهرة) اليوم، الأحد، بواقع 4 أطنان لمحافظتي (المنوفية والقليوبية)، و3 أطنان لكل من محافظة (الإسماعيلية والجيزة والقاهرة )؛ وذلك للأسبوع الرابع على التوالي.





وأكدت غرفة العمليات بالوزارة، عدة أمور أهمها، التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.





كما شددت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.





أقرأ أيضا.. مرصد الإسلاموفوبيا يستنكر حرق نسخة القرآن الكريم على يد اليمين المتطرف السويدي





استنكر مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الافتاء المصرية، بشدة حرق نسخة القرآن الكريم وقيام أعمال الشغب والعنف المناهضة للإسلام والمسلمين من قبل اليمين المتطرف السويدي، حيث قامت عناصر يمينية متطرفة مؤيدة لليميني راسموس بالودان زعيم حزب هارد لاين الدنماركي المناهض للهجرة والإسلام، باحتجاجات عنصرية مناهضة للإسلام والتي تسببت في إلقاء الحجارة على قوات الشرطة وإشعال النار في إطارات السيارات في بلدة مالمو السويدية.

وذكر المرصد أن تلك الاحتجاجات تأتي في إطار حظر الشرطة السويدية للمظاهرة التي نظمها راسموس بالودان لمناهضة الإسلام والمسلمين فيما أسماها "قضايا السلامة"، وإلقاء القبض عليه لمحاولته الوصول إلى المدينة عنوة وحضور المظاهرة، معبره عن أن سلوك راسموس بالودان أصبح يشكل تهديدًا للمصالح الأساسية في المجتمع السويدي.

وأفاد المرصد أن تلك الاحتجاجات تأتي في أعقاب استفزاز المسلمين بإحراق نسخة من القرآن الكريم يوم الجمعة وركل القرآن الكريم فيما بينهم. ونشر بالودان رسالة على فيسبوك تفيد بحرمانه من دخول البلاد لمدة عامين، وترك "القتلة والمغتصبين" في البلاد.