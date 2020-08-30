"صيدليات العزبي" تفتتح 9 فروع جديدة وتكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية وتستعد لاستقبال العام الدراسي بـ"الكمامات وأدوية المناعة"

أعلنت صيدليات العزبي، افتتاح 9 فروع جديدة، خلال شهر أغسطس الجاري، على مستوى الجمهورية باستثمارات تتجاوز 20 مليون جنيه، حيث بلغ عدد الفروع الحالية نحو 170 فرع ومستهدف أن يبلغ إجمالي عدد الفروع 195 فرعا بنهاية العام الجاري.

وقال الدكتور أحمد الساداتى، نائب الرئيس التنفيذي لصيدليات العزبي، اليوم الأحد، خلال احتفالية تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية، إن الفروع الجديدة التي تم افتتاحها مواقعها كالتالي: "المنصورة شارع جيهان، وطنية مول العرب، وطنية الشيخ زايد، وطنية مدينة الخمائل، كوبري المريوطية شارع فيصل، قنا، بنها، سبورتنج إسكندرية، وسرايا مول الشيخ زايد".





ونقل الساداتي، تهنئة الدكتور أحمد العزبي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة صيدليات العزبي، ومها فريد، الرئيس التنفيذي للمجموعة، لكل الأبناء المتفوقين، داعيا إياهم للعمل باجتهاد لخدمة الوطن والمجتمع ، مؤكدا أننا داعمين لهم لاستكمال مسيرة النجاح لخدمة المجتمع .





وأشاد بدور أسر الطلاب الذين لهم دور أساسي في نجاح الطلاب ، موضحا أن أوائل الثانوية العامة والأزهرية وخاصة من شعبة علمي علوم، حصلوا جميعا على المركز الأول مكرر بمجموعة ١٠٠٪، وهو إنجاز كبير يعكس مستقبلا مشرقا لوطننا مصر .





وحول آخر جهود صيدليات العزبي لمواجهة فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة مع عودة الأعداد للتزايد مجددا، قال الساداتى، إننا وفرنا جميع أنواع الكمامات بألوان مختلفة ومتعددة الاستخدام للكبار والأطفال، مع تكثيف الكميات بمناسبة دخول المدارس.





وتابع: "وفرنا أدوية زيادة المناعة والفيتامينات استعدادا لحلول فصل الشتاء، مع توفير أدوية علاج كورونا كاملة، وتوفير كل المستلزمات الطبية المطلوبة للوقاية، فضلا عن أننا منعنا صرف بعض الأدوية مثل الديكساميثازون دون روشتة من الطبيب".





وطالب بضرورة الاعتماد على تداول الأدوية بالمادة الفعالة وليس بالاسم التجارى لإيجاد حل لأزمة نواقص الأدوية، مؤكدا أن الدواء له أكثر من بديل وبنفس الفاعلية.





بدوره، أشاد الدكتور أحمد الشافعي، المستشار العلمي ومدير إدارة المكتب العلمي والتدريب لصيدليات العزبي، بالإنجاز الكبير الذي حققه أوائل الثانوية العامة والأزهرية هذا العام، مؤكدا أنهم نموذج مشرف للشباب المصري الطموح الذي يشق طريقه نحو النجاح وخدمة الوطن.





وأعلن الشافعي، خلال كلمته بالاحتفالية، عن تخصيص أكاديمية العزبي دورة تدريبية للطلبة والطالبات أوائل الثانوية العامة والأزهرية، وذلك لتأهيلهم بالالتحاق بالكليات العلمية ودعمهم على مختلف المستويات .





وأكد الشافعي، أن أكاديمية العزبي مستعدة لتقديم كامل الدعم للأوائل والمتفوقين وستفتح أبوابها لهم في أي وقت وتحت أي ظرف للاستفادة من خبرات القائمين عليها.





في سياق متصل، احتفلت صيدليات العزبي، الخميس الماضي، بتخريج الدفعة الثانية من الصيادلة الاستشاريين وتكريم الناجحين في البرنامج التأهيلي لصيادلة الاستشارات الدوائية بالمكتب العلمي والتدريب بصيدليات العزبي ليتم إلحاقهم بزملائهم (من الدفعة الأولى) بفريق الاستشارات الدوائية بمركز خدمة العملاء.





وأوضح الشافعي، أن فكرة وجود صيادلة استشاريين لديهم القدرة على التعامل بشكل مختلف مع أغلب الحالات المرضية واستفسارات العملاء والزملاء في الفريق الطبي، نشأت من إيمان صيدلية العزبي بضرورة تطور مهنة الصيدلة المجتمعية وإبراز الصورة الحقيقية للصيدلي الواعي و المتطور والمطلع على أحدث المعلومات والقادر على تقديم أفضل خدمة صحية وهو مستمد من رؤية صيدلية العزبي "أن نصبح كياناً رائداً للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن نحتفظ بمكانتنا باعتبارنا أهم شريك لعملائنا نحو صحة أفضل، من خلال تقديم أكبر مجموعة من الخدمات المتنوعة فائقة الجودة، ومواصلة النهوض والارتقاء بمهنة الصيدلة".





وقال الدكتور يحيى زكريا، مدير أول إدارة المكتب العلمي والتدريب بصيدليات العزبي، انه تم خلال الدورة، تدريب الفريق على الأنواع المختلفة للمصادر العلمية ومستوي الثقة في كل نوع وطرق البحث المختلفة و تقييم المعلومات وعرضها للعميل بعد إضافة الجانب التطبيقي. وكيفية التعامل مع استشارات العملاء للحالات التي لاتحتاج الرجوع للطبيب و توفير النصح له و ترشيح منتجات لا تطلب وجود وصفة طبية (OTC ) او توجيهه الي التخصص الطبي المناسب اذا استدعى الأمر.





وأضاف زكريا، أن الدورة التدريبية تضمنت التعامل مع استشارات العملاء الخاصة بمنتجات العناية بالبشرة والشعر والأم والطفل وكيفية ترشيح المنتجات المناسبة للعميل بصورة علمية صحيحة وموثقة، وتقديم النصح للحالات الحرجة مثل حالات التسمم والحروق والحالات الطبية الحرجة من التعامل الأولي وسرعة توجيه العميل لاقرب مستشفي او مراكز متخصصة.



