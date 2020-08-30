ليس أسامة جلال.. الأهلي يستهدف مدافع جديد من الدوري المصري
الأحد 30/أغسطس/2020 - 05:36 م
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دخل مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في مفاوضات جادة مع مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، للحصول على خدماته بالموسم الجديد.
ووضع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، محمود رزق مدافع زعيم الثغر ضمن اهتماماته لتدعيم خط دفاعه.
وتحدث بعض وكلاء اللاعبين مع اللاعب عن الأهلي وإمكانية العودة إلى فريقه السابق وهو ما وافق عليه اللاعب، ولكن عقد مدافع الاتحاد مستمر حتى الموسم المقبل.
وسبق لمحمود رزق وأن لعب في صفوف الأهلي وتمت إعارته للإنتاج الحربي، ثم انتقل بعدها لصفوف الاتحاد السكندري.