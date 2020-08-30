عاجل.. عودة الساحر إلى برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موعد عودة النجم البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب فريق برشلونة الإسباني، المُعار منذ الموسم الماضي إلى صفوف بايرن ميونيخ الألماني، إلى تدريبات الفريق الكتالوني.









ووفقاً لصحيفة " موندو ديبورتيفو " فإن النجم البرازيلي من المقرر العودة إلى كامب نو، الفترة المقبلة،لبدء التدريبات الجماعية في كتيبة رونالد كومان بداية من 8 سبتمبر المقبل.









وكان رون الد كومان قد طلب عودة النجم البرازيلي من جديد إلى برشلونة من أجل تعويض الرحيل المحتمل للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي إقترب بشدة من الإنتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.









وفي سياق آخر متصل يملك نادي بايرن ميونيخ الألماني حقوق شراء النجم البرازيلي، في حال دفع 120 مليون يورو، وهو مبلغ كبير في الوقت الحالي على خزائن النادي البافاري.









يذكر أن كوتينيو قد ساهم في ثلاث اهداف عندما سجل هدفين وصنع هدف في ثمانية فريقة في مرمي برشلونة، في إطار ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.



