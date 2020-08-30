مصطفى بسيط يحتفل بزفاف شقيقه ..بهذه الطريقة

الأحد 30/أغسطس/2020 - 06:12 م
مصطفى بسيط
مصطفى بسيط
ولاء عبد الناصر
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يحرص الفنان مصطفي بسيط على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشر مصطفي بسيط عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له، مع شقيقه وزوجته، من حفل زفافهما، وعلق قائلاً"اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير يارب .. أخويا الكبير سندى ..كل حاجة حلوة في حياتي اتجوز".


يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى بسيط كان مسلسل "الواد سيد الشحات"، الذي عرض رمضان الماضي، وشارك في بطولته أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد عبدالرحمن، ومن إخراج أحمد الجندي.

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