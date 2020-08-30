إطلاق مبادرة لتوفير المنح للملهمين من أوائل الثانوية العامة مثل "بائع الفريسكا"

الأحد 30/أغسطس/2020 - 05:38 م
إبراهيم بائع الفريسكا
إبراهيم بائع الفريسكا
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نشر الدكتور حاتم خاطر نائب رئيس مؤسسة للتنمية فيديو لحوار أجراه مع بائع الفريسكا، الطالب المُلهم إبراهيم صابر الذي استطاع أن يُحقق تفوقًا كبيرًا في الثانوية العامة بحصوله على نسبة 99.6% علمي علوم، وهو الفيديو الذي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وفي كافة وسائل الإعلام المرئية والمواقع الإخبارية المختلفة. 

وتقديرًا للدور المُلهم والبطولي للطالب النابغه بائع الفريسكا وغيره من طلبة الثانوية العامة الذين يشبوهن حالته في التفاني والإخلاص والعمل والعطاء والإصرار ومواجهة التحديات والصعاب المُختلفة، فقد أطلقت مؤسسة تروس مصر للتنمية "منحة الملهمين" وهي مبادرة تستهدف تقديم عدد من المنح الدراسية الكاملة للطلبة النوابغ في الثانوية العامة والذين استطاعوا تجاوز التحديات ليحققوا أهدافهم وأحلام أسرهم رغم ظروفهم الصعبة. 

ووصف خاطر، في بيان صحفي، حجم التفاعل المُجتمعي مع فيديو بائع الفريسكا بـ "فعلا فيها حاجات حلوة، التفاعل الجبار من أهل مصر المحترمين مع الڤيديو الذي قمت بتصويره مع الدكتور إبراهيم بائع الفريسكا، يبين ويبرز المعنى والدور الإيجابي لشباب مصر القادرين رغم كل التحديات على مواجهة الصعاب المختلفة باتبسامتهم ورضاهم وطموحه وشغفهم. 

وطالب بضرورة إعلان الجامعات على ما لديها من منح دراسية كاملة للطلبة الثانوية العامة الذين يشبهون في حالتهم إبراهيم بائع الفريسكا، لافتًا إلى ضرورة التكاتف من اجل استثمار حالة الحماس لدى الفئات والمؤسسات المختلفة، لدعم أكبر عدد من الشباب المحتاجين للدورات التدريبية والمنح والفرصة الكاملة للدراسة أو لتنمية مهاراتهم وذلك ما تسعى لتحقيقه منحة الملهمين. 

وأكد على أن مؤسسة تروس للتنمية سوف تستمر في لعب دور الوسيط بين الطلبة المتفوقين والجامعات المختلفة لتوفير عدد من المنح الدراسية المدفوعة بالكامل لدعم الشباب الملهمين الذين قهروا ظروفهم وعبروا المستحيل حتى وصولوا إلى الحصول على أعلى الدرجات في الثانوية العامة.

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