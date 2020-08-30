برشلونة يحسم مصير ميسي

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن مسئولي برشلونة الإسباني لن يسمحوا برحيل نجم وقائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة طلب من مسئولي النادي عدم الرد على أي نادي يرغب في التعاقد مع البرغوث الأرجنتيني.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن النادي الكتالوني لن يتجاوب مطلقًا مع أي عرض بخلاف تسديد الشرط الجزائي والذي يبلغ قدره 700 مليون يورو.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن أزمة ميسي مع برشلونة تفاقمت بعد أن رفض النجم الأرجنتيني الحضور لإجراء فحص فيروس كورونا المستجد اليوم.











