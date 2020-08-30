أحدث ظهور لكريم عفيفى عبر إنستجرام

الأحد 30/أغسطس/2020 - 05:37 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يحرص الفنان كريم عفيفي على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشر كريم عفيفي عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له، ظهر فيها مرتدي بليزر وقميص أبيض، وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهوره ومحبيه.



يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم عفيفي مشاركته في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "عمر ودياب" مع الفنان علي ربيع وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً.

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