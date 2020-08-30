هل ينجح مانشستر يونايتد في خطف نجم آياكس من برشلونة؟

الأحد 30/أغسطس/2020 - 08:29 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أنه هناك تحول منتظر في مستقبل الهولندي دوني فان دي بيك نجم خط وسط آياكس أمستردام والمنتخب الهولندي.

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن النجم الهولندي بات قريبًا من الإنتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد أن إرتبط بالإنضمام إلى برشلونة منذ تولي الهولندي رونالد كومان قيادة الفريق الكتالوني.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي تواصل مع دوني فان دي بيك وأخبره أنه يريد منه المساعدة في إعادة مانشستر يونايتد إلى المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي. 

وألمحت الصحيفة البريطانية أن فان دي بيك رفض اللعب في مباراة آياكس اليوم ومن المتوقع أن يكمل مانشستر يونايتد الصفقة مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن فان دي بيك البالغ من العمر 23 عامًا انتقل إلى آياكس في 2008 ويلعب مع الفريق الأول منذ عام 2016 وخاض بقميص آياكس 175 مباراة وسجل 41 هدفًا وصنع 34 هدف آخرين.



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