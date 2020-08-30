نجم يوفنتوس يقترب من الدوري الأمريكي

الأحد 30/أغسطس/2020 - 07:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية أمريكية أن الأرجنتيني جونزالو هيجواين نجم هجوم يوفنتوس الإيطالي بات قريبًا من الإنضمام إلى فريق جديد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت تقارير صحفية أمريكية أن هيجواين دخل في مفاوضات متقدمة مع مسئولي إنتر ميامي الأمريكي الذي يمتلكه النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام.

وأفادت التقارير الصحفية بأن هيجواين سيكون ثاني لاعب من يوفنتوس ينضم إلى إنتر ميامي في الصيف الحالي بعد نجم خط الوسط الفرنسي بليس ماتويدي.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن هيجواين البالغ من العمر 32 عامًا خاض مع يوفنتوس 149 مباراة وسجل 66 هدف وحقق العديد من البطولات.



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