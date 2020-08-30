"شكري" يستقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بليبيا

الأحد 30/أغسطس/2020 - 05:19 م
اللقاء
اللقاء
عبد الله الميهي
Advertisements
استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، وذلك لبحث آخر مُستجدات المشهد الليبي ورؤية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للتسوية السياسية في البلاد.

وصرح أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة الليبية على الصعيدين الميداني والسياسي وفرص التوصل لحل سياسي للأزمة، حيث أكد الوزير شكري على دعم القاهرة لأي خطوات تدفع نحو التهدئة والتسوية السياسية في ليبيا بما يحقق الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق؛ مشيرًا في هذا السياق إلى ترحيب رئيس الجمهورية بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب مؤخرًا بشأن وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية.

وأضاف حافظ، أن وزير الخارجية استعرض ثوابت الموقف المصري الداعم للتوصل إلى حل سياسي يحفظ وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، ويعمل على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية بها، بالتوازي مع مواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية والتدخلات الخارجية الهدامة الساعية إلى تأزيم الأوضاع في البلاد. كما أعرب الوزير شكري عن التقدير للجهود المبذولة في إطار المسار الاقتصادي الذي يستهدف التوصل إلى تفاهمات حقيقية بشأن مسألة إدارة الثروة وعدالة توزيعها بما يصون مقدرات الشعب الليبي وموارده.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته بتأكيد الوزير شكري على الدور الهام الذي تضطلع به بعثة الأمم المتحدة في الأزمة الليبية، وحرص مصر على استمرار التنسيق مع البعثة الأممية بما يدفع بالحل السياسي قُدمًا على ضوء ما تضمنه "إعلان القاهرة" وفي إطار مخرجات قمة برلين. هذا، ومن جانبها، أطلعت المُمثلة الأممية الوزير شكري على نتائج اتصالاتها مع الأطراف الليبية والإقليمية الفاعلة، مُعربة عن تقديرها للجهود المصرية الرامية إلى إنهاء الأزمة في ليبيا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية ليبيا سامح شكري الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا الفجر

أخبار تهمك

تصرف غريب من برشلونة تجاه ليونيل ميسي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

صراع بين الأهلي وبيراميدز على ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 15 ساعة

رسالة قوية من سيد عبد الحفيظ لنجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

برقم الجلوس.. نتيجة الدبلومات الفنية 2020 الآن

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يبحث عن "إبراهيم بائع الفريسكا"

منذ حوالي 17 ساعة

العروض تنهال على بديل معلول في الأهلي وفايلر يحسم الموقف

منذ ساعة و نصف

صفقة الأحلام لـ"كومان" تضيع من برشلونة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

مفاجآت بشأن الكليات المتاحة.. كل ما تريد معرفته عن المرحلة الثانية بتنسيق 2020

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. برشلونة يعاقب ليونيل ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحذر وليد أزارو

منذ أقل من ساعتين

مانشستر يونايتد يخطف "صفقة الوسط" من برشلونة

منذ أقل من ساعتين

لطلاب المرحلة الثانية.. 7 نصائح مهمة أثناء تسجيل الرغبات بالتنسيق

منذ حوالي 5 ساعات

3 صفقات جديدة على رادار الأهلي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من "آثار الإسكندرية" بشأن الصور المتداولة لهدم مبنى رويال هاوس

منذ ساعتين و 14 دقيقة

خطوة جديدة من بيراميدز لضم رمضان صبحي

منذ 41 دقيقة

بعد طرد وزير الشباب.. بلاغ للنائب العام ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

الجهيناوي يلتقى المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا

الجهيناوي يدعو للإسراع في إعادة بناء ليبيا خلال زيارة عمل أداها اليوم إلى مدينة بنغازي

وزير الخارجية المصري يبحث مع سلامة الأوضاع في ليبيا

سامح شكري يبحث آخر المستجدات على الساحة الليبية مع المُمثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة

"شكري" يتوجّه غدًا إلى بروكسل لحضور الاجتماع الوزاري "العربي – الأوروبي"

تأجيل لقاء "شكري" ومستشار رئيس وزراء اليابان

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:25 م

عاجل.. أول تعليق من "آثار الإسكندرية" بشأن الصور المتداولة لهدم مبنى رويال هاوس

العروض تنهال على بديل معلول في الأهلي وفايلر يحسم الموقف

04:08 م

3 صفقات جديدة على رادار الأهلي

02:50 م

الأهلي يحذر وليد أزارو

03:57 م

بعد طرد وزير الشباب.. بلاغ للنائب العام ضد مرتضي منصور

07:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب