الاتحاد الأوروبي يتوعد تركيا بعقوبات قوية بسبب أطماعها بالمتوسط

الأحد 30/أغسطس/2020 - 05:45 م
بوابة الفجر
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حذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، خوسيب بوريل، تركيا من أنها ستواجه عقوبات إذا استمرت في "أعمالها العدوانية"، كما وصفها، في منطقة شرق البحر المتوسط، وجائت تصريحات بوريل جاءت عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

 

وتحدث المسؤول الأوروبي عن شعور بالإحباط المتزايد بسبب التصرفات التركية، مؤكدا أنه يتعين على أنقرة عدم اتخاذ إجراءات أحادية، وتنقب تركيا عن الغاز في مياه تعتبرها اليونان وقبرص تابعة لهما.

 

ومن المحتمل أن تناقش الإجراءات المرتقبة من جانب الاتحاد الأوروبي في قمة للدول الأعضاء ستعقد في 24 سبتمبر/أيلول.

 

 

وتهدف تلك الإجراءات إلى تقييد قدرة تركيا على التنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه المتنازع عليها، وقد تستهدف أشخاصا وسفنا واستخدام مياه أوروبية، حسب ما أكد بوريل.

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