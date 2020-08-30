"ليس له خبرة بالمعارك".. تعرف على وزير الدفاع الجديد لحكومة الوفاق

الأحد 30/أغسطس/2020 - 05:08 م
بوابة الفجر
أية سويد
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أصدر فائز السراج رئيس حكومة الوفاق المنتهية قرارا بتعيين العميد صلاح النمروش وزيرا مفوضا للدفاع، وتعيين العميد محمد الحداد رئيسا للأركان، بعد ترقيتهم.


وجاء قرار السراج بعد يوم من قراره الذي أثار النزاع بين الميليشيات المتمركز في طرابلس والذي تضمن وقف فتحي باشاغا وزير الداخلية القوى عن العمل وإحالته للتحقيق.

واختيار السراج لصلاح النمروش جاء بعد إدراكه انه الرجل القوي للوقوف في وجه باشاغا، وكذلك لأنه رجل الاتفاقيات المشتركه مع تركيا، وصاحب نظرية إدخال الأتراك إلى ليبيا، عبر الاتفاقية الباطل بين انقره وطرابلس.


كما أن النمروش هو من وقع على الاتفاقية الثلاثية بين حكومة الوفاق الوطني مع قطر وتركيا على تعزيز التعاون العسكري وإتاحة مقاعد لتدريب الطلبة الليبيين في كليات البلدين، ودعم الحل السياسي للأزمة في ليبيا.
وحتى الآن لم تصدر ردود أفعال بشأن قرارات الرئاسي بتعيين النمروش لوزارة الدفاع، الا ان المظاهرات المسلحة والشعبية خرجت متقاسمه في طرابلس بشأن الإطاحة بفتخي باشاغا وزير الداخلية من منصبه.

والنمروش من مواليد عام 1976 ينحدر من مدينة الزاوية.

تحصل على شهادة الدكتوراة في هندسة الحاسب الآلي من جامعة التكنولوجيا الماليزية.

ويمتلك النمروش خبرة لأكثر من 18 عامًا في مجال الحاسوب وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى العمل في إدارة المشتريات العسكرية.

وبدأ مشواره العملي ضابطا ومهندسا بإدارة المشتريات العسكرية عام 2000م، وتدرج بعد ذلك في وظيفته حتي تم تعيينه آمرا لمكتب المعلومات والدراسات بإدارة المشتريات العسكرية من العام 204 إلى 2015.

كما شارك بعدة دراسات وأبحاث في الحاسوب وتقنية المعلومات في المجال العسكري في دول منها ماليزيا وسنغافورة وتركيا.

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فتحي باشاغا الالات

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