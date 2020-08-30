ميلاد الثاني على الجمهورية بالتعليم الفني: سألتحق بالهندسة

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" الحصول على مجموع يؤهلني للالتحاق بكلية الهندسة كان هدفي ووفقني الله لتحقيق ذلك" بتلك الكلمات بدأ " ميلاد عاطف غطاس الثاني على الجمهورية بالتعليم الثانوي الفني مقيم بمركز أولاد صقر حديثه معنا. مشيرا إلى أنه سيسعى إلى التفوق في مجال الهندسة.



وأوضح أنه حصل على مجموع 266 درجة في الشهادة الإعدادية وكان مجموعه يؤهله للإلتحاق بالثانوية العامة إلا أنه فضل الالتحاق بالمدرسة الفنية الصناعية تفاديا لصعوبات نظام الثانوية العامة. مشيرا إلى أنه نظم مواعيد دراسته منذ الالتحاق بالمدرسة وتراوحت الساعات التي خصصها لمذاكرة دروسه ما بين 7 لـ 8 ساعات يوميا.



ولفت إلى أنه التحق بمجموعات الدروس الخصوصية وبعد أزمة كورونا كان الممعلمين يتواصلون معهم عبر مجموعات على تطبيق "واتساب" مضيفا أنه سيلتحق بكلية الهندسة. مشيرا إلى أن شقيقتيه ألتحقا أيضا بالتعليم الفني وأحدهما كانت الثانية على الجمهورية منذ 3 سنوات والثانية كانت الثالثة على مستوى القطاع.



وحول أزمة كورونا أثناء الامتحانات قال: أنه كان ملتزم بالإجراءات الاحترازية وهي ارتداء الكمامة واستخدام الكحول. مضيفا أنه طوال فترة الامتحانات لم تشهد اللجنة التي كان مقيدا بها رصد أي إصابات بكورونا سواء بين الطلاب أو المراقبين.