بعد صراع مع السرطان.. وفاة والد الموسيقي خالد الكمار

الأحد 30/أغسطس/2020 - 05:35 م
خالد الكمار
خالد الكمار
أماني سلام
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توفي والد الموسيقي خالد الكمار، اليوم الأحد بعد صراع مع مرض السرطان.


ونشر الكمار، منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا "انتصر المرض اللعين ليس على والدي فقط، ولكن علينا كلنا كأسرة. والدي توفى".


يشار إلي أن خالد الكمار، قدم العديد من الأعمال السينمائية بوضع، من ضمنهم أفراح القبة ويشتري راجل.

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