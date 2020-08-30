منة بدر تيسير لـ"الفجر الفني" : أجسد دور صحفية في "ساعة شيطان" .. وهذا ما جذبني للمشاركة فيه

الأحد 30/أغسطس/2020 - 05:06 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تواصل الفنانة منة بدر تيسير حاليًا تصوير مشاهدها في فيلم " ساعة شيطان" ، الذي يقوم ببطولته باسم سمرة ، مي القاضي ، إسلام إبراهيم ومحمد عز.

وأوضحت منة بدر تيسير في تصريح خاص ل " الفجر الفني " ، أنها تجسد دور صحفية تدعي "اسيل " تعيش قصة حب مع الفنان محمد عز وتتصاعد علاقتهما إلي الزواج ، وأن مهنتها تحرك حياتها كما تُعتبر مهنتها أيضاً حدث رئيسي في الفيلم ، مضيفة أن أبطال الفيلم جميعهم في دائرة واحدة ويتعرضون لمشكلة واحدة بأشكالها المختلفة.

وأشارت منة بدر تيسير أن ما جذبها للمشاركة في هذا العمل هو أن السيناريو مكتوب بطريقة سلسة وجميلة ، كما أن فكرة الفيلم جديدة ومختلفة ولم يتم تقديمها في مصر من قبل.

وتابعت أن الفيلم يضم فريق عمل متميز ومجتهد ، بالإضافة إلي وجود المخرج إبرام نشأت فهو كان متحمساً للعمل سوياً وهذا ما أعطاني طاقة ودفعني للمشاركة في الفيلم قبل قرأتي للسيناريو .

وأردفت "منة" إلى أنها يتبقى لها يومين لكي تنتهي من تصوير مشاهدها، لافته أنه من المقرر عرض الفيلم بدور العرض في رأس السنة.

وتحدثت" منة "عن كواليس العمل مع الفنان باسم سمرة ، حيث قالت أن كواليس العمل كانت رائعة ، وهو شخص جميل يتمتع بذوق شديد، وطاقة إيجابية كبيرة ، لافتة عن حبها الشديد له وأنها تعشق العمل معه موضحة " هذا يعد ثالث عمل يجمعنا سوياً بعد فيلم "الغابة ومسلسل صرخة أنثي".

"ساعة شيطان " ، تدور أحداثه فى إطار التشويق والإثارة حول مجموعة شباب تدفعهم الظروف لمصير مجهول يتحكم به شيطان من الإنس متمثل في تطبيق إلكتروني خبيث يتسلل إلى هواتفهم الذكية ويسيطر على حياتهم ويرشدهم إلى الهاوية.

فيلم "ساعة شيطان" يضم نخبة من ألمع النجوم منهم "باسم سمرة، محمد عز، مصطفى أبو سريع، منه بدر تيسير ، مى القاضى، إسلام ابراهيم، أحمد سلطان، نانسي صلاح، منى ممدوح " .

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