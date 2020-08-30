أمال الثالثة على الجمهورية بالتعليم الفني: سجدت لله شكراً وسأواصل التفوق في الجامعة

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" أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا " بتلك الكلمات بدأت " أمال خالد سليمان الثالث مكرر على مستوى الجمهورية بالدبلومات الفنية حديثها معنا. وتابعت: " ربنا كريم.. دائما كنت على يقين أن الله سيوفقني أنني بذلت قصارى جهدى خلال الدراسة".



وأضافت الطالبة ابنة مركز أولاد صقر وخريجة قسم المعدات الكهربائية بمدرسة حسن طه الصناعية المشتركة أنه فور سماعها رنين الهاتف شعرت أن من سيحدثهم الوزير. مشيرة إلى أنه تم إبلاغهم بحصولها على مجموع 688 درجة بنسبه 98.29%. لافتة إلى أنها شعرت بسعادة غامرة وسجدت لله شكرا.



واوضحت أنها كانت قدمت أوراقها للالتحاق بالثانوية العامة بعد حصولها على الشهادة الإعدادية إلا أنها قامت بسحب الملف وتقديمه في المدرسة الصناعية الثانوية المشتركة بأولاد صقر نظرا لإصابة والدتها بأزمة صحية واتخاذها قرارا بالتعليم الفني حتى يتسنى لها مساعدة والدتها للقيام بمهام المنزل وتربية شقيقاتها الأصغر منها.



وأشارت إلى أنها ستكمل دراستها وتلتحق بمعهد لتجري معادلة ثم تلتحق بكلية الهندسة لتكمل تعليمها الجماعي كما كانت تخطط منذ المرحلة الإعدادية.