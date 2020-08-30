"صحة دبي" تلزم المدارس بتعيين موظف لمراقبة الإجراءات الصحية

الأحد 30/أغسطس/2020 - 05:15 م
بوابة الفجر
Advertisements

أفادت هيئة الصحة في دبي بأنها طورت، أخيراً، معايير العيادات المدرسية في المدارس والمنشآت الأكاديمية، وألزمت المدارس بتعيين موظف خاص بالصحة والسلامة، مهمته متابعة ومراقبة الالتزام بالإجراءات الصحية، وتدريب الطلبة والكوادر المدرسية عليها، وفقا للإمارات اليوم.

 

وأوضحت الهيئة، خلال ورشة عمل نفذتها الأسبوع الماضي، ضمت 400 شخص من الطاقم الطبي والإداري، أن عميلة التطوير شملت، أيضاً، إجراءات الترخيص والمواصفات العامة لتصاميم العيادات الصحية في المنشآت التعليمية والأكاديمية، بما في ذلك متطلبات غرف العزل للأمراض المعدية والمهنيين الصحيين والمسؤولية الإدارية، ومتطلبات السلامة ومكافحة العدوى، وجداول اللقاحات المعتمدة.

 

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الهيئة، الرامية إلى جعل دبي وجهة رائدة للرعاية الصحية المقدمة للمجتمع، حيث قامت إدارة السياسات والمعايير الصحية في قطاع التنظيم الصحي، بالتعاون مع قسم الصحة المدرسية في إدارة حماية الصحة العامة بالهيئة، بتطوير معايير العيادات في المنشآت التعليمية والأكاديمية، مع الأخذ بعين الاعتبار التعامل مع التحديات الصحية الخاصة بجائحة «كوفيد-19»، والإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتباعها تجاه الأمراض المعدية بشكل عام، والتأكيد على سلامة وجودة الرعاية الصحية المقدمة في تلك المنشآت، بما يؤثر إيجاباً في أنماط الحياة والأداء التعليمي للطلبة، وتحقيق الإنجازات والنتائج الصحية الإيجابية المأمولة، على المدى الطويل.

 

 

من جهتها، أوضحت مدير إدارة السياسات والمعايير الصحية في الهيئة، الدكتورة حنان عبيد، أنه، تزامناً مع التطورات الناتجة عن جائحة «كوفيد-19»، وحفاظاً على سلامة الطلاب والطاقم التدريسي في المنشآت التعليمية والأكاديمية، وحمايتهم من التعرض لمسببات الأمراض، فقد تم تطوير هذه المعايير، لتشمل بعض الإجراءات والمتطلبات الصحية اللازمة لإعادة فتح المدارس، والتي تلزم المنشآت التعليمية والأكاديمية بتوفير غرفة عزل منفصلة عن العيادة المدرسية، ووضع إجراءات التعامل مع الحالات المشتبه فيها، أو المؤكدة من فيروس «كوفيد-19» المستجد، إضافة إلى الترتيبات الخاصة لكيفية نقل الحالات المشتبه فيها.

 

 

وتابعت: «شملت الإجراءات ضرورة التأكيد على أهمية تعيين موظف خاص بالصحة والسلامة، وفقاً لنطاق الخدمات المقدمة، ويشمل متابعة ومراقبة تطبيق إجراءات الصحة والسلامة، وعقد التدريبات الاحترازية اللازمة للطلبة، والكوادر المدرسية».

أخبار تهمك

مانشستر يونايتد يخطف "صفقة الوسط" من برشلونة

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحذر وليد أزارو

منذ أقل من ساعتين

3 صفقات جديدة على رادار الأهلي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

برقم الجلوس.. نتيجة الدبلومات الفنية 2020 الآن

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يبحث عن "إبراهيم بائع الفريسكا"

منذ حوالي 17 ساعة

لطلاب المرحلة الثانية.. 7 نصائح مهمة أثناء تسجيل الرغبات بالتنسيق

منذ حوالي 5 ساعات

خطوة جديدة من بيراميدز لضم رمضان صبحي

منذ ساعة الا ربع

بعد طرد وزير الشباب.. بلاغ للنائب العام ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 10 ساعة

صفقة الأحلام لـ"كومان" تضيع من برشلونة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

تصرف غريب من برشلونة تجاه ليونيل ميسي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. برشلونة يعاقب ليونيل ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

العروض تنهال على بديل معلول في الأهلي وفايلر يحسم الموقف

منذ ساعة و نصف

صراع بين الأهلي وبيراميدز على ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول تعليق من "آثار الإسكندرية" بشأن الصور المتداولة لهدم مبنى رويال هاوس

منذ ساعتين و 17 دقيقة

رسالة قوية من سيد عبد الحفيظ لنجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجآت بشأن الكليات المتاحة.. كل ما تريد معرفته عن المرحلة الثانية بتنسيق 2020

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:25 م

عاجل.. أول تعليق من "آثار الإسكندرية" بشأن الصور المتداولة لهدم مبنى رويال هاوس

العروض تنهال على بديل معلول في الأهلي وفايلر يحسم الموقف

04:08 م

3 صفقات جديدة على رادار الأهلي

02:50 م

بعد طرد وزير الشباب.. بلاغ للنائب العام ضد مرتضي منصور

07:35 ص

الأهلي يحذر وليد أزارو

03:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب