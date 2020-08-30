السعودية تعلن عن اكتشاف حقلين جديدين للزيت والغاز

الأحد 30/أغسطس/2020 - 05:18 م
بوابة الفجر
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أعلن  الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة السعودي أن شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" تمكنت من اكتشاف حقلين جديدين للزيت والغاز في الأجزاء الشمالية من المملكة، وهما حقل "هضبة الحجرة" للغاز في منطقة الجوف، وحقل "أبرق التلول" للزيت والغاز في منطقة الحدود الشمالية.


 وبين  في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن الغاز الغني بالمكثفات تدفق من مكمن الصارة بحقل هضبة الحجرة، شرق مدينة سكاكا، بمعدل 16 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوبا بنحو 1944 برميلا من المكثفات.


 وأضاف أن الزيت العربي الخفيف الممتاز غير التقليدي تدفق من مكمن الشرورا في حقل أبرق التلول في الجنوب الشرقي من مدينة عرعر، بمعدل 3189 برميل يوميا، مصحوبا بنحو 1.1 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم، فيما تدفق الغاز من مكمن القوارة في الحقل نفسه، بمعدل 2,4 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوبا بـ 49 برميلا يوميا من المكثفات.


 وأكد وزير الطاقة السعودي أن شركة أرامكو السعودية ستواصل العمل على تقييم كميات الزيت والغاز والمكثفات في الحقلين، بالإضافة إلى حفر المزيد من الآبار لتحديد مساحة وحجم الحقلين.

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