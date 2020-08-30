شاهد.. خالد النبوي يمارس الرياضة بشكل فكاهي

Advertisements

شارك الفنان خالد النبوي صورة من أحدث جلسات تصوير له أثناء ممارسته للرياضة وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وكتب "النبوي" تعليقا على الصورة قائلا: "طلعنا كل السنين ديه بنستخدمها غلط" وظهر بملابس رياضية.



يذكر أن آخر أعمال الفنان خالد النبوي مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل " لما كنا صغيرين" وذلك مع ريهام حجاج ومحمود حميدة وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية.