شاهد.. خالد النبوي يمارس الرياضة بشكل فكاهي
الأحد 30/أغسطس/2020 - 05:23 م
مي مرسي
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شارك الفنان خالد النبوي صورة من أحدث جلسات تصوير له أثناء ممارسته للرياضة وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وكتب "النبوي" تعليقا على الصورة قائلا: "طلعنا كل السنين ديه بنستخدمها غلط" وظهر بملابس رياضية.
يذكر أن آخر أعمال الفنان خالد النبوي مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل " لما كنا صغيرين" وذلك مع ريهام حجاج ومحمود حميدة وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية.
وكتب "النبوي" تعليقا على الصورة قائلا: "طلعنا كل السنين ديه بنستخدمها غلط" وظهر بملابس رياضية.
يذكر أن آخر أعمال الفنان خالد النبوي مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل " لما كنا صغيرين" وذلك مع ريهام حجاج ومحمود حميدة وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية.
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