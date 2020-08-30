أول تعليق لمنال سلامة بعد نجاتها من حادث السيارة

الأحد 30/أغسطس/2020 - 05:21 م
منال سلامة
منال سلامة
Advertisements




حرصت الفنانة منال سلامة، على طمأنت جمهورها عليها، وذلك من خلال نشر صورة جديدة عبر إنستجرام لسيارتها التي كانت تقودها أثناء تعرضها لحادثة الانقلاب مع ابنتها على طريق العلمين بمنطقة وادى النطرون، بعد انفجار إطار السيارة.


وعلقت قائلة على صورة السيارة "الحمد لله ربنا نجاني انا وبنتي من حدثة موت".


يذكر أن الفنانة منال سلامة وابنتها تعرضت لحادث سير على طريق العلمين بمنطقة وادى النطرون، وذلك نتيجة انفجار إطار السيارة الخاصة بها أثناء قيادتها.

أخبار تهمك

خطوة جديدة من بيراميدز لضم رمضان صبحي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. تركي آل الشيخ يبحث عن "إبراهيم بائع الفريسكا"

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجآت بشأن الكليات المتاحة.. كل ما تريد معرفته عن المرحلة الثانية بتنسيق 2020

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحذر وليد أزارو

منذ أقل من ساعتين

مانشستر يونايتد يخطف "صفقة الوسط" من برشلونة

منذ أقل من ساعتين

تصرف غريب من برشلونة تجاه ليونيل ميسي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

3 صفقات جديدة على رادار الأهلي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من "آثار الإسكندرية" بشأن الصور المتداولة لهدم مبنى رويال هاوس

منذ ساعتين و 17 دقيقة

رسالة قوية من سيد عبد الحفيظ لنجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

لطلاب المرحلة الثانية.. 7 نصائح مهمة أثناء تسجيل الرغبات بالتنسيق

منذ حوالي 5 ساعات

صراع بين الأهلي وبيراميدز على ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. برشلونة يعاقب ليونيل ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

العروض تنهال على بديل معلول في الأهلي وفايلر يحسم الموقف

منذ ساعة و نصف

برقم الجلوس.. نتيجة الدبلومات الفنية 2020 الآن

منذ أقل من ساعة

بعد طرد وزير الشباب.. بلاغ للنائب العام ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 10 ساعة

صفقة الأحلام لـ"كومان" تضيع من برشلونة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:25 م

عاجل.. أول تعليق من "آثار الإسكندرية" بشأن الصور المتداولة لهدم مبنى رويال هاوس

العروض تنهال على بديل معلول في الأهلي وفايلر يحسم الموقف

04:08 م

3 صفقات جديدة على رادار الأهلي

02:50 م

بعد طرد وزير الشباب.. بلاغ للنائب العام ضد مرتضي منصور

07:35 ص

الأهلي يحذر وليد أزارو

03:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب