أول تعليق لمنال سلامة بعد نجاتها من حادث السيارة

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حرصت الفنانة منال سلامة، على طمأنت جمهورها عليها، وذلك من خلال نشر صورة جديدة عبر إنستجرام لسيارتها التي كانت تقودها أثناء تعرضها لحادثة الانقلاب مع ابنتها على طريق العلمين بمنطقة وادى النطرون، بعد انفجار إطار السيارة.





وعلقت قائلة على صورة السيارة "الحمد لله ربنا نجاني انا وبنتي من حدثة موت".





يذكر أن الفنانة منال سلامة وابنتها تعرضت لحادث سير على طريق العلمين بمنطقة وادى النطرون، وذلك نتيجة انفجار إطار السيارة الخاصة بها أثناء قيادتها.