فاطمة المزروعي: العمل الإنساني ركيزة أساسية في سياسة دولة الإمارات

الأحد 30/أغسطس/2020 - 04:52 م
بوابة الفجر
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أكدت السفيرة فاطمة خميس المزروعي سفيرة الدولة لدى الدنمارك: إن جائحة فيروس «كوفيد 19»، التي بدأت في الصين في نهاية عام 2019، ومن ثم انتشرت في معظم دول العالم خلال العام الجاري، أظهرت الجانب الإنساني والمسؤولية الإنسانية لدولة الإمارات تجاه دول العالم، والتي لم تأل جهداً لتقديم المساعدات الطبية للدول المتأثرة بالفيروس.

 

ووفقا للبيان قالت: «لا شك في أن المبادرات الإنسانية الإماراتية جسدت حرص دولة الإمارات الدائم على دعم ومساندة الدول الشقيقة والصديقة، وأكدت نهج العمل الإنساني الراسخ، الذي يعد ركيزة أساسية من ركائز السياسة الإماراتية، التي تؤكد نهج قيادتها الرشيدة على ضرورة مد يد العون والمساعدة لكل الشعوب التي تمر بظروف صعبة دون تمييز لجنس أو لون أو عقيدة».

 

وأضافت: إن يوم العمل الإنساني لهذا العام يحتفي بجهود دولة الإمارات الإنسانية، التي أسهمت بصورة كبيرة في دعم القطاع الصحي العالمي وتعزيز جهود الأطباء في التصدي للجائحة، والتي شملت الأجهزة الطبية ومعدات المختبرات ومعدات الحماية الشخصية للكوادر الطبية، كما واصلت دولة الإمارات جهودها في نقل العالقين في عدد من الدول إلى بلدانهم واستضافة أعداد كبيرة منهم في مدينة الإمارات الإنسانية، وإحاطتهم بالرعاية والعناية الطبية اللازمة 

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